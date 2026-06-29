Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin beklediği temmuz ayı zam oranları, 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı kulis bilgilerine göre, ekonomi yönetimi bu yıl SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları için ek bir refah payı uygulamasına gitmeyecek.

İlk beş aylık dönemde yüzde 16,60 olarak kesinleşen enflasyon farkının üzerine eklenecek haziran ayı verisi merakla bekleniyor. Uzmanların yüzde 1,30 ile 1,40 arasında beklediği aylık enflasyon gerçekleşirse, altı aylık toplam zam oranı yüzde 18,20 seviyesine ulaşacak.

ZAM ORANI KÖK AYLIKLARA NASIL YANSIYACAK?

Mevcut Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yasalarına göre, açıklanan altı aylık enflasyon farkı doğrudan emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. İddialara göre, halihazırda 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı sınırının yukarı çekilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir yasa teklifi sunulması planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök aylığı sınırın altında kalan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yasal düzenleme şart koşuluyor. Kulislerden yansıyan bilgilere göre, yüzde 18,20'lik olası enflasyon artışının doğrudan taban aylıklara yansıtılmasıyla en düşük emekli maaşının 23 bin 650 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor.

İktidar kanadının Meclis tatile girmeden önce gerekli yasal hazırlıkları tamamladığı bildirildi. Kapsamlı maaş artışlarının ise gelecek yıl uygulanması muhtemel seçim ekonomisiyle birlikte devreye alınacağı öne sürüldü.