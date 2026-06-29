Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ehliyet almak isteyen ancak mesai saatleri içinde sınava girmekte zorlanan çalışanlar için harekete geçti. KDK'nın bildirdiğine göre, direksiyon eğitimleri ve pratik sınav saatlerinin esnetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) resmi bir tavsiye kararı sunuldu. Atılan bu adım, fırsat eşitliğini sağlamayı ve çalışan kesimin izin alma problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Mevcut sistemde belirli saat aralıklarına sıkıştırılan pratik sınavlar, özel sektör ve kamu çalışanlarının mesai saatleriyle çakışıyor. Bu durum, adayların iş yerlerinden izin almasını zorlaştırırken eğitim sürecini de aksatıyor. KDK, bu mağduriyetin önüne geçmek için sınavların mesai saatleri sonrasına kaydırılabileceğini vurguladı.

AKŞAM SAATLERİNDE SINAV NASIL OLACAK?

Kurumun MEB'e ilettiği tavsiye kararında, gece sürüşleri için temel güvenlik kriterlerine dikkat çekildi. Sınav güzergahlarındaki aydınlatma altyapısının yeterli seviyeye getirilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması şartıyla takvime yeni akşam oturumları eklenebilecek. Böylece sürücü adayları, gün içindeki iş akışlarını bozmadan direksiyon başına geçme imkanı bulacak.

SÜRÜCÜ ADAYLARINA NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAK?

Düzenlemenin hayata geçmesi, sadece çalışanların izin alma stresini bitirmekle kalmayacak, aynı zamanda sürücü kurslarındaki yığılmaları da önleyecek. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, hafta sonlarına sıkışan yoğun sınav talebi hafta içi akşam saatlerine yayılarak dengelenecek. Bu durumun hem sınav heyetlerinin iş yükünü hafifletmesi hem de adayların daha stressiz bir ortamda sınava girmesini sağlaması öngörülüyor.

Gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın atacağı adımda. İlgili sürücü kursu yönetmeliğinde yapılması beklenen değişikliğin öncelikli gündeme alınması ve yeni sınav takvimlerinin kısa süre içinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.