Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, TBMM

Okullara Saldırıları Araştırma Komisyonu'na yönelik gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında siber güvenlik tehditlerinin ulaştığı boyutları gözler önüne serdi. Daire Başkanı Salih Gözüm tarafından yapılan sunumda, Türkiye'deki internet kullanım oranlarının yüksekliği ve dijital okuryazarlık eksikliğinin yarattığı tehlikeler vurgulandı.

Türkiye'nin haftalık 42 saatlik internet kullanımıyla 30 saat olan dünya ortalamasını geride bıraktığı belirtildi. Özellikle çocukların günde 3 saate kadar sosyal medyada vakit geçirdiği, 11-15 yaş grubunun dijital algısının çok açık olduğu ifade edildi. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, ebeveynlerin dijital yeterliliğinin düşük olması, çocukların sanal dünyadaki hareketlerinin kontrol edilmesini zorlaştırıyor.

45 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR NEDEN HEDEFTE?

Suç örgütü liderlerinin yaş ortalamasının çoğunlukla 23 ile 27 arasına, en fazla ise 33-35 yaş grubuna düştüğüne dikkat çeken Gözüm, büyükşehirlerde yaşayan 45 yaş üstü bireylerin dijital yeniliklere uyum sağlayamaması nedeniyle dolandırıcıların hedefi haline geldiğini açıkladı. Siber suçlarla mücadelede karşılaşılan bürokratik zorluklara da değinilen sunumda, dolandırıcılık olaylarında kullanılan IBAN adreslerinin kime ait olduğunun devlet bankalarından 45 günde, özel bankalardan ise iki ayda ancak alınabildiği, bu yasal boşluğun MASAK aracılığıyla kapatılmaya çalışıldığı bildirildi. Hatta 17 yaşındaki bir şüphelinin, bir milletvekilini 70 milyon lira dolandırdığı örneği paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEKİ DİJİTAL KULLANIM İLE GÜVENLİK AÇIĞI NASIL BÜYÜYOR?

Türkiye'de haftalık sosyal medya kullanımının 9-10 saat bandına çıkarak küresel ortalamanın oldukça üzerine çıkması, siber suçlular için geniş bir hareket alanı yaratıyor. Kullanım sürelerinin artmasına rağmen dijital okuryazarlık seviyesinin aynı oranda gelişmemesi, özellikle kapalı mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen suç faaliyetlerinin hızla yayılmasına zemin hazırlıyor.

YENİ NESİL ÇETELER KAPALI PLATFORMLARI NASIL KULLANIYOR?

Gençlerin Discord ve Telegram gibi kapalı gruplarda iletişim kurduğu, suç şebekelerinin de bu platformları aktif olarak kullandığı aktarıldı. Emniyet verilerine göre, Maraş ve Urfa'da yaşanan olayların ardından okulda öğretmen veya arkadaş öldürme temalı 47 oyun içeriği dahil toplam 10 bin 286 URL adresi için erişim engeli talep edildi. C31K adlı dijital çeteye ait 338 kanalın kapatıldığı belirtilirken, ABD merkezli platformlarla iletişimde İstanbul'daki ABD konsolosluğunda görevli FBI yetkilileriyle koordinasyon sağlandığı duyuruldu. Öte yandan sunumda, 6 ay hesabı kapatıldıktan sonra dönen influencer Enes Batur'a anında 6 milyon takipçi gelmesi gibi dijital dünyanın hızına ve "Bir emniyet müdürünün 60 tane silahı niye olur?" şeklindeki belirsiz örneklere de dikkat çekilerek denetim mekanizmalarının önemi vurgulandı.