ALMANYA’NIN tanınan R&B ve açık format DJ’lerinden DJ No Mercy, R&B, hip-hop ve pop müziği harmanladığı setleriyle Summer Garden’ın dans pistindeki tempoyu yükseltiyor. Özellikle yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği gecelerde DJ No Mercy’nin performansları eğlencenin dozunu zirveye taşıyor.

MÜZİK, IŞIK VE DANS BİR ARADA

Konaklı’da bulunan Club Summer Garden, 1991’den bu yana açık hava konseptiyle Alanya gece hayatının önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Palmiyelerle çevrili geniş alanı, sahne ve ışık sistemleriyle dikkat çeken mekan, yaz boyunca farklı DJ ve sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapıyor. DJ No Mercy’nin sahne aldığı gecelerde ise hareketli müzikler ve yüksek tempolu setler, dans pistindeki kalabalığı gece boyunca canlı tutuyor. Yerli ve yabancı müzikseverler, DJ’in seçtiği parçalar eşliğinde eğlencenin tadını çıkarırken, renkli görüntüler de gecenin atmosferine yansıyor.

SUMMER GARDEN’DA EĞLENCE TEMPOSU SÜRÜYOR

Alanya’nın turizm sezonuyla birlikte hareketlenen gece hayatında önemli bir yere sahip olan Club Summer Garden, 2026 yazında da uluslararası DJ ve sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Mekanın resmi programında DYSTINCT, MORAD, Jason Derulo, AZET ve GIMI-O gibi farklı isimlerin de yer alması, sezonun hareketli geçeceğini gösteriyor. DJ No Mercy de güçlü sahne enerjisi ve geniş müzik repertuvarıyla Summer Garden’ın bu yaz öne çıkan performansları arasında yer alıyor. Alanya’da gece eğlencesini tercih eden yerli ve yabancı turistler, DJ No Mercy’nin ritimleriyle yaz gecelerinin keyfini çıkarıyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi