Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, şehir içi toplu taşımada erişilebilirliği artırmak amacıyla beş merkez ilçede yürüttüğü engelsiz durak projesini genişletiyor. Bu kapsamda belirlenen 1200 halk otobüsü durağına, fiziksel ve görme engelli bireylerin kullanımına uygun Braille alfabeli ile QR kodlu bilgilendirme levhaları yerleştiriliyor.

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemeler sayesinde görme engelli vatandaşlar durak, konum ve otobüs güzergahlarına dair detaylara kimseye ihtiyaç duymadan ulaşabilecek. Ayrıca, duraklara eklenen QR kodlar akıllı telefonlar aracılığıyla okutularak doğrudan Antalya Kart mobil uygulamasına yönlendirme sağlayacak.

FİZİKSEL ERİŞİM VE GÜVENLİK ARTIRILIYOR

Sadece dijital bilgilendirme ile sınırlı kalmayan projede, duraklara fiziksel erişimi kolaylaştıracak rampa ve iz taşı yapımlarına da öncelik veriliyor. Az gören bireyler için durak içi aydınlatma seviyeleri yükseltilirken, çarpma riskine karşı cam yüzeyler fosforlu şeritlerle belirgin hale getiriliyor. Trafik akışını rahatlatmak adına caddelerdeki otobüs ceplerinin sayısı da artırılıyor.

QR KOD VE ANTALYA KART ENTEGRASYONU NASIL İŞLEYECEK?

Projenin teknolojik ayağını oluşturan QR kod sistemi, yolcuların bekleme sürelerini daha verimli yönetmelerine olanak tanıyor. Akıllı telefon kamerasıyla taranan kodlar, kullanıcıyı anında Antalya Kart uygulamasına bağlayarak yaklaşan otobüslerin dakika bilgisini pratik bir şekilde sunuyor. Bu sistemin özellikle ekran okuyucu (sesli asistan) kullanan görme engelliler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeli Durmuş Kula, 1200 durak için gerekli levha tedarikinin tamamlandığını açıkladı. Kula, şehir genelindeki tüm durakların engelli dostu standartlara kavuşturulması için saha çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüleceğini bildirdi.