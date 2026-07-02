1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren trafik sigortası düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilke kararı, kaza mağdurlarını istismar eden yetkisiz şirketlerin faaliyetlerine son verdi. Artık araç değer kaybı tazminatları için aracı kurumlara ihtiyaç duyulmayacak.

Yeni sisteme göre, kaza sonrasında atanan eksperler aracın modeli ve kilometresine bakarak değer kaybını otomatik olarak hesaplıyor. Sigorta şirketleri bu tutarı doğrudan kazazedeye bildiriyor. Eskiden ek başvuru gerektiren bu süreç, hasar danışmanlık firmaları ve sahte avukatlar için bir kazanç kapısına dönüşmüştü. Bu kişiler, kaza tutanaklarına yasa dışı yollarla ulaşıp mağdurları arayarak vekalet talep ediyordu.

ARACI KURUMLARIN SÖZLEŞMELERİ GEÇERLİ Mİ?

KVKK'nın yayımladığı karara göre, tazminat alacakları yalnızca hak sahibine veya yasal avukatına ödenebilecek. Üçüncü kişilere devir işlemi yapılamayacağı için hasar danışmanlık şirketleriyle yapılan tüm aracılık sözleşmeleri Borçlar Kanunu kapsamında kesin olarak geçersiz sayılacak.

VERİ SIZDIRANLARA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK?

Hastaneler, sigorta şirketleri ve eksperler gibi kaza verilerini işleyen kurumlara rol tabanlı erişim sınırlaması getirme zorunluluğu eklendi. Sistemlerindeki veri sızıntılarını engellemeyen kurumlara idari para cezası kesilecek. Ayrıca mağdur bilgilerini hukuka aykırı şekilde ele geçiren ve paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 136 ve 137. maddeleri uyarınca hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak.

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 676 bin 706 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 166'sı ölümlü, 286 bin 87'si yaralanmalı ve 388 bin 453'ü maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Yeni düzenlemenin, yüz binlerce kazazedeyi kişisel veri ihlallerinden koruması hedefleniyor.