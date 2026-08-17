Alanya'nın yoğun nüfuslu yerleşimlerinden biri olan Mahmutlar'da, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını huzur içinde ziyaret edebilmesi için büyük önem taşıyan mezarlıklarda bakım beklentisi arttı. Mahmutlar yayla yolu üzerindeki Yastıbağ Mezarlığı ile D.400 Karayolu üzerinde yer alan Gilikli Mezarlığı, son dönemde uzayan bitki örtüsü nedeniyle zorlu bir görünüme büründü.

​Mezarlık alanlarında zamanla büyüyen ve kuruyan otlar, kabirlerin aralarında yürümeyi güçleştirirken, vatandaşların yakınlarını ziyaret etmesini de zorlaştırıyor. Bölge sakinleri, manevi değeri yüksek olan bu alanların hak ettiği bakıma kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.

​‘AMACIMIZ SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ VE HUZURLU ZİYARETLER’

​Mahalle sakinleri, mezarlıkların düzenli bakımının hem manevi açıdan hem de güvenlik yönünden önemine dikkat çekerek şunları dile getirdi: "Kaybettiklerimizin hatıralarını yaşattığımız, dualarımızı ettiğimiz bu mübarek alanların daha bakımlı ve temiz olmasını arzu ediyoruz. Uzayan otlar ve kuruyan bitki örtüsü hem ziyaretimizi zorlaştırıyor hem de özellikle yaz aylarında olası risklere karşı endişe yaratıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün tecrübe ve imkânlarıyla bu alanlarda kısa sürede güzel bir temizlik çalışması yapacağına inanıyoruz"

​Yöre halkı, havaların ısınmasıyla birlikte artabilecek risklerin önüne geçilmesi ve mezarlıkların daha düzenli bir görünüme kavuşması adına ilgili birimlerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.