ZABITA Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini korumak, kamuya açık alanların düzenli kullanımını sağlamak amacıyla ilçe genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekiplerinin ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdiği denetimler sırasında dilencilik faaliyetinde bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33/1 maddesi kapsamında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, dilencilik faaliyetinden elde edildiği tespit edilen paralara da ilgili mevzuat kapsamında tutanak düzenlenerek kamuya aktarılmak üzere müsadere işlemi uygulandı. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan işlemlerle birlikte hem kamuya açık alanların düzenli kullanımını sağlamayı hem de vatandaşların huzurunu olumsuz etkileyebilecek uygulamaların önüne geçmeyi hedefliyor.

DENETİMLER İLÇE GENELİNDE SÜRÜYOR

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetlerin yanı sıra kent düzenini ve kamu huzurunu korumaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Zabıta ekipleri, sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen bildirimleri de değerlendirerek gerekli kontrolleri yapıyor. Dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceği belirtilirken, ekipler ilçe genelinde kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek durumlara karşı denetimlerini sürdürecek.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurlu, güvenli ve düzenli bir kent ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: DHA