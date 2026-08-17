TÜRKİYE Hokey Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen U18 Kadınlar Milli Takım Hazırlık Kampı, 15-21 Ağustos 2026 tarihleri arasında Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin farklı noktalarından kente gelen 36 genç sporcu, milli takım organizasyonlarına hazırlanmak amacıyla bir hafta boyunca yoğun tempoda çalışacak.

Milli takım sporcuları, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Avsallar Hokey Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmanlarda teknik, taktik ve fiziksel çalışmalar yapıyor.

36 SPORCU MİLLİ FORMA İÇİN ÇALIŞIYOR

Bir hafta sürecek hazırlık kampında sporcuların bireysel performanslarının yanı sıra takım oyununa uyumları da değerlendirilecek. Teknik ekibin hazırladığı program doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalarla oyuncuların kondisyon seviyelerinin yükseltilmesi, teknik becerilerinin geliştirilmesi ve farklı oyun planlarına uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Kamp, genç sporcular açısından milli takım seviyesinde deneyim kazanmaları ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek organizasyonlara hazırlanabilmeleri bakımından da önem taşıyor.

ALANYA STARS’TAN 4 SPORCU KADRODA

U18 Kadınlar Milli Takım kampında Alanya hokeyi açısından da dikkat çeken bir başarı yaşandı. Alanya Stars Hokey Spor Kulübü’nden 4 sporcu, 36 kişilik kamp kadrosunda kendisine yer buldu.

Alanyalı sporcular, kamp boyunca milli takım teknik heyetinin gözetiminde çalışmalarını sürdürecek. Dört sporcunun milli takım kampına davet edilmesi, kentte hokey branşında yürütülen çalışmalar açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KAZIM KOCA MİLLİ TAKIM TEKNİK EKİBİNDE

Alanya yalnızca sporcularıyla değil, teknik ekibiyle de kampta temsil ediliyor. Alanya Stars Hokey Spor Kulübü Baş Antrenörü ve Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görevli Kazım Koca, U18 Kadınlar Milli Takımı teknik ekibinde görev yapıyor.

Koca, kamp süresince milli sporcuların çalışmalarında teknik ekiple birlikte görev alacak.

AVSALLAR HOKEY SAHASI MİLLİ TAKIMI AĞIRLIYOR

Kampın Avsallar Hokey Sahası’nda gerçekleştirilmesi, Alanya’nın spor turizmi ve farklı branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yapma potansiyelini de bir kez daha ortaya koydu.

Bir hafta boyunca milli takım sporcularına ev sahipliği yapacak tesiste antrenman programının 21 Ağustos’a kadar devam etmesi planlanıyor.

“MİLLİ TAKIMIMIZI AĞIRLAMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de kamp dolayısıyla yaptığı açıklamada milli takım sporcuları ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

Açıklamada, “Milli takımımızı tesislerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyor; sporcularımıza ve teknik ekibimize verimli bir kamp dönemi ve başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

U18 Kadınlar Milli Takımı’nın Alanya kampı, 21 Ağustos’ta tamamlanacak.