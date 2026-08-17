ALANYA’DA eğitim ve spor faaliyetlerini bir arada sürdüren Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, öğrencilerinin farklı branşlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Okulun hokey branşında mücadele eden dört öğrencisi, milli takım aday kadrosuna çağrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Esra Kaya, İrem Nur Omuzubozlu, Gülşen Çelik ve Begüm Demir, Hokey Kadın Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi. Genç sporcuların aldığı davet, okul yönetimi ve öğrencilerin yanı sıra Alanya’da da memnuniyetle karşılandı.

DÖRT ÖĞRENCİYE MİLLİ GURUR

Hokeyde gösterdikleri performansla dikkat çeken dört öğrenci için milli takım aday kadrosuna davet, kariyerlerinde önemli bir aşama oldu. Genç sporcular, aday kadro sürecinde gösterecekleri performansla milli formayı giymek için mücadele edecek.

Dört sporcunun aynı okuldan aday kadroya çağrılması, Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi açısından da önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

OKULDAN TEBRİK MESAJI

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi de öğrencilerinin başarısını yaptığı paylaşımla duyurdu. Okul tarafından Esra Kaya, İrem Nur Omuzubozlu, Gülşen Çelik ve Begüm Demir tebrik edilirken, milli takım sürecinde başarı dilekleri iletildi.

Öğrencilerin elde ettiği başarının okulda sporla ilgilenen diğer gençler açısından da motivasyon oluşturması bekleniyor.

HEDEF MİLLİ FORMAYI GİYMEK

Aday kadroya seçilerek ilk önemli adımı atan Alanyalı genç sporcuların önündeki hedef ise milli takım kadrosunda kalıcı olabilmek. Dört öğrencinin aday kadro sürecindeki performansları yakından takip edilecek.

Esra Kaya, İrem Nur Omuzubozlu, Gülşen Çelik ve Begüm Demir’in milli takım çalışmalarında gösterecekleri performansla hem okullarını hem de Alanya’yı temsil ederek Türk hokeyine katkı sunmaları hedefleniyor.

Genç sporcuların başarısı, Alanya’da sporcu yetiştirilmesi ve farklı branşların gelişmesi açısından da dikkat çeken bir sonuç olarak öne çıktı. (Mehmet TUNÇ)