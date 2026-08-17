ALANYA’NIN en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden Kızılkule, bu kez Brezilya’dan gelen müzik tınılarına ev sahipliği yaptı. “Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” konser serisinin 26’ncı buluşmasında, tarihi yapı ile müziğin etkileyici birlikteliği sanatseverlerle buluştu.

Brezilya Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen turne programı kapsamında Alanya’ya gelen flütist Ana Carolina Bueno ile piyanist Pamela Hamus, Kızılkule’nin terasında sahne aldı. İki sanatçının performansı katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

TARİHİ KIZILKULE MÜZİKLE BULUŞTU

Alanya Belediyesi, ALTAV ve Yeni Alanyalılar Platformu tarafından sürdürülen konser serisi, kentin tarihi mekanlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Serinin son durağı olan Kızılkule’de gerçekleştirilen dinletide, tarihi yapının atmosferi ve Akdeniz manzarası geceye ayrı bir renk kattı. Sanatseverler, kentin simge yapılarından birinde müzik dinleme fırsatı buldu.

BREZİLYA’DAN ALANYA’YA MÜZİK KÖPRÜSÜ

Flütist Ana Carolina Bueno ile piyanist Pamela Hamus’un birlikte gerçekleştirdiği performans, aynı zamanda Brezilya ile Alanya arasında kültürel bir buluşmaya dönüştü.

Farklı coğrafyaların kültürlerini müzik aracılığıyla bir araya getiren gecede, Brezilyalı sanatçıların performansı tarihi mekanın atmosferiyle bütünleşti. Katılımcılar konser boyunca hem müziğin hem de Kızılkule’den görülen Akdeniz manzarasının keyfini çıkardı.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Kızılkule’nin terasında gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Tarihi dokunun içerisinde düzenlenen konser, katılımcılara klasik konser salonlarından farklı bir deneyim sundu.

Kentte yaşayanların yanı sıra Alanya’yı ziyaret edenlerin de kültür ve sanat etkinlikleriyle tarihi mekanları farklı bir perspektiften deneyimlemesine imkan sağlayan organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

TARİHİ MEKANLAR SANATLA YAŞIYOR

“Tarihi Mekânlardan Yükselen Müzik Tınıları” serisiyle Alanya’nın kültürel mirasının sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. Kızılkule gibi kentin hafızasında önemli yere sahip yapıların konserlere ev sahipliği yapması, tarihi mekanların kültür ve sanat yaşamının aktif bir parçası haline gelmesine katkı sağlıyor.

Serinin 26’ncı dinletisi de Brezilya’dan Alanya’ya uzanan müzik yolculuğuyla tamamlanırken, organizasyonda emeği geçenlere, konuk sanatçılara ve etkinliğe katılan sanatseverlere teşekkür edildi. (Mehmet TUNÇ)