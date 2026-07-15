TBMM

Plan ve Bütçe Komisyonunda, milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren yeni torba kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda ele alınan teklif; en düşük emekli aylığının artırılması, turizm sektörüne istihdam desteği sağlanması ve PTT ile siber güvenlik alanlarındaki yapısal değişiklikleri kapsıyor.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu'nun aktardığı bilgilere göre, 2026 yılının ilk altı ayında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak emekli maaşlarında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Mevcut durumda 20 bin Türk lirası olan en düşük emekli aylığı, 3 bin 552 liralık artışla 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklinin doğrudan yararlanması bekleniyor. 2026'nın ikinci yarısı için Hazine'ye yaklaşık 79 milyar liralık ilave maliyet getirecek olan bu adım, emeklilerin alım gücünün korunması hedefiyle atılıyor.

TURİZM SEKTÖRÜNE NE KADAR PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK?

Kanun teklifinin 10. maddesi, küresel ekonomik dalgalanmalar ve bölge ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle daralma yaşayan turizm sektörüne yönelik önemli teşvikler barındırıyor. Yılın ilk aylarında doluluk oranlarında yaşanan yüzde 10'luk düşüşün istihdama olumsuz yansımasını engellemek amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerine SGK prim desteği verilecek.

2026 yılı Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak uygulamayla, işletmelere sigortalı çalışan başına günlük 116,67 lira, aylık ise yaklaşık 3 bin 500 lira destek sağlanacak. Toplamda 1,7 milyon sigortalıyı kapsayan ve 5,36 milyar liralık bütçe ayrılan bu modelin, özellikle Akdeniz Bölgesi ve Alanya gibi turizmin lokomotifi olan merkezlerdeki konaklama tesisleri tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

PTT VE SİBER GÜVENLİKTE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR?

Teklifin diğer maddeleri ise kamu kurumlarındaki teşkilat yapılarına odaklanıyor. PTT bünyesinde işçiler hariç olmak üzere çoklu istihdam yapısına son verilerek, personelin idari hizmet sözleşmesi çatısı altında toplanması amaçlanıyor. Bu sayede kargo, lojistik ve finans alanlarında kurumun rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Öte yandan, daha önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde yürütülen siber savunma, internet alan adı yönetimi ve altyapı denetimi gibi stratejik görevler yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına devrediliyor. BTK'nın siber güvenlik odaklı veri merkezleri ve teknik altyapılarının da bu kuruma aktarılmasıyla, mükerrer yatırımların önüne geçilerek yaklaşık 30 milyar liralık tasarruf sağlanacağı bildirildi. Görüşmeleri süren teklifin, komisyon aşamasının ardından TBMM

Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.