ALANYA Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği kapsamlı etkinliklerle, milletin demokrasi mücadelesini ve millî iradeye sahip çıkışını bir kez daha hatırlattı. Akademisyenler, öğrenciler ve üniversite personelinin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda hem 15 Temmuz gecesinin hafızalara kazınan anları yeniden gündeme taşındı hem de demokrasi bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Program, üniversite kampüsünde açılan "15 Temmuz'un İzleri" temalı fotoğraf sergisiyle başladı. Sergide, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişimine karşı milletin gösterdiği direnişi ve o tarihi geceden hafızalara kazınan kareleri yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Katılımcılar, sergiyi ilgiyle gezerek demokrasi mücadelesinin sembolü haline gelen görüntüleri yakından inceleme fırsatı buldu.

15 Temmuz akademik bakış açısıyla değerlendirildi

Etkinlikler kapsamında Alanya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özge Kurşun Tükenmez, "15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi: Tarihsel Arka Planı, Süreci ve Türkiye'nin Siyasal Hayatına Etkileri" başlıklı konferans verdi.

Merkez Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, darbe girişiminin tarihsel arka planı, yaşanan gelişmeler, milletin gösterdiği demokratik refleks ve Türkiye'nin siyasi hayatına etkileri akademik perspektifle ele alındı. Katılımcılar, konferans sonunda yönelttikleri sorularla programa aktif olarak katkı sağladı.

Rektör Sağer'den birlik ve beraberlik mesajı

Program kapsamında Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Rektör Sağer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz, milletimizin demokrasiye ve millî iradeye sahip çıkarak ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruşun simgesidir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

Demokrasi bilincini gelecek nesillere aktarma vurgusu

Programın sonunda üniversite yönetimi, 15 Temmuz'un yalnızca bir anma günü olmadığını, aynı zamanda demokrasi, millî birlik ve beraberlik bilincinin genç nesillere aktarılması açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Alanya Üniversitesi, düzenlediği etkinliklerle hem şehitleri rahmet ve minnetle andı hem de demokrasiye sahip çıkmanın önemini bir kez daha kamuoyuna hatırlattı.