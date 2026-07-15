ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen temasların ardından Hacıkerimler ve Yeniköy mahallelerinin yıllardır çözüm bekleyen altyapı sorunlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bölge halkının en büyük beklentileri arasında yer alan içme suyu ve ulaşım sorunlarının çözümü için yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkarken, çalışmaların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı ile Yeniköy Mahalle Muhtarı Ahmet Göktaş, mahallelerinin kronik hale gelen altyapı ihtiyaçlarını yetkililere doğrudan iletmek amacıyla Antalya'ya giderek bir dizi temas gerçekleştirdi.

Sorunlar tek tek masaya yatırıldı

Muhtarlar ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile makamında görüştü. Ardından ASAT Daire Başkanı Ümit Taban ve yetkili Mustafa Tori ile bir araya gelen heyet, mahallelerde uzun süredir yaşanan su yetersizliği, eskiyen içme suyu hatları ve ulaşım sorunlarını ayrıntılı şekilde anlattı.

Bölgenin ihtiyaçlarının detaylı olarak değerlendirildiği toplantıda, özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntıları ile grup yolunun mevcut durumu öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Grup yolu ve içme suyu hattı yenilenecek

Görüşmelerin ardından açıklama yapan Hacıkerimler Mahalle Muhtarı Mehmet Dalaklı, yapılan temaslardan son derece olumlu sonuçlarla ayrıldıklarını belirtti.

Dalaklı, "Yeniköy-Hacıkerimler grup yolunun yapımı, Hacıkerimler içme suyu hattının tamamen yenilenmesi ve Yeniköy Mahallemize açılacak yeni sondajın faaliyete geçirilmesi konusunda yetkililerden söz aldık. Bu gelişmeler mahallelerimiz adına son derece sevindirici" dedi.

Mahalle halkının yıllardır beklediği yatırımlar

Yıllardır bölge sakinlerinin en önemli talepleri arasında yer alan altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte hem içme suyu problemlerinin önemli ölçüde çözüme kavuşması hem de ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Yeni sondaj çalışmasının özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını büyük ölçüde azaltması beklenirken, grup yolunun yenilenmesiyle birlikte mahalleler arasındaki ulaşımın da daha güvenli hale geleceği ifade ediliyor.

Muhtarlardan teşekkür mesajı

Çalışmaların en kısa sürede başlayacağı bilgisini aldıklarını belirten muhtarlar, mahalle halkı adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir başta olmak üzere ASAT Daire Başkanı Ümit Taban ve ilgili yetkililere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ise verilen sözlerin kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini ifade ederek, uzun yıllardır devam eden altyapı sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşmasını umut ettiklerini dile getirdi. (Sudi ÇANDIR)