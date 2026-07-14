ALANYA Türk Ocağı, kamuoyunu güncel konular hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan "Ocakbaşı Sohbeti" programlarına bir yenisini daha ekliyor. Alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Türk Ocağı, bu ay dış politika ve uluslararası güvenlik alanının en önemli başlıklarından biri olan "Türkiye'nin NATO Üyeliği" konusunu ele alacak.

16 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Alanya Türk Ocağı Şubesi'nde gerçekleştirilecek programa, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu konuşmacı olarak katılacak. Söyleşide Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, ittifakın değişen güvenlik anlayışı ve günümüzde yaşanan küresel gelişmelerin Türkiye'nin dış politikasına etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye'nin NATO'daki rolü masaya yatırılacak

Programda, Türkiye'nin 1952 yılından bu yana üyesi olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) bölgesel ve küresel güvenlik politikalarındaki yeri, ittifakın son dönemde karşı karşıya kaldığı tehditler ve Türkiye'nin stratejik konumu akademik bir bakış açısıyla ele alınacak.

Ayrıca son dönemde yaşanan uluslararası krizler, savunma politikaları, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmeler de katılımcılarla paylaşılacak.

Vatandaşlara açık olacak

Alanya Türk Ocağı tarafından yapılan açıklamada, dış politika, uluslararası ilişkiler, güvenlik ve strateji konularına ilgi duyan tüm vatandaşların programa davetli olduğu belirtildi. Etkinliğin soru-cevap bölümüyle interaktif şekilde gerçekleştirileceği, katılımcıların merak ettikleri konuları doğrudan uzman isme yöneltme fırsatı bulacağı ifade edildi.

Akademik bakış açısıyla güncel konular ele alınıyor

Alanya Türk Ocağı'nın düzenli olarak gerçekleştirdiği "Ocakbaşı Sohbeti" programları, toplumun farklı kesimlerini akademisyenler, uzmanlar ve alanında deneyimli isimlerle buluşturmayı sürdürüyor. Programlarla, güncel sosyal, kültürel, tarihi ve siyasi konuların bilimsel, objektif ve çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi hedeflenirken, vatandaşların bilgiye doğrudan ulaşmasına da katkı sağlanıyor.

Türk Ocağı yetkilileri, bu tür etkinliklerin önümüzdeki süreçte de farklı konu başlıkları ve uzman isimlerle devam edeceğini belirtti. (Şerife ÇOBAN)