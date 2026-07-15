​İSKELEDEN kordona çıkış güzergahında yıllardır atıl durumda bulunan otopark otomatları, bugünlerde pas ve küf içindeki halleriyle tepkilerin odağında. Vatandaşlar, işlevini yitirmiş bu yapıların ya tamamen kaldırılmasını ya da "nostaljik bir değer" olarak korunmak isteniyorsa boyanarak görsel kirlilikten arındırılmasını talep ediyor. Şehrin en işlek bölgelerinden birinde bu denli bakımsız bir manzaranın kabul edilemez olduğunu vurgulayan bölge sakinleri, "Atıl duran bu otomatlar şehrin estetiğini bozuyor, acil bir düzenleme şart" görüşünü paylaşıyor.

​"BELEDİYE GİRİŞİ PROTOKOLE YAKIŞMIYOR"

​Bir diğer eleştiri konusu ise Alanya Belediyesi yeni hizmet binasının çevresindeki manzaralar. Binanın ana girişinde aylardır emniyet şeridi ve dubalarla çevrili bekleyen sökük kaldırımlar ile sol tarafta biriken inşaat molozları, görenleri hayrete düşürüyor.

​Protokol yolu olarak da tanımlanabilecek bu bölgenin belediye binasına yakışmadığını belirten vatandaşlar sitemlerini şu sözlerle dile getirdi: "Belediye yöneticileri ve meclis üyeleri her gün bu yollardan geçiyor; bu manzarayı hiç mi görmüyorlar? Misafirlerimizi, bürokratları ve yabancı temsilcileri bu görüntü kirliliğiyle mi karşılıyoruz? Belediyenin vitrini olan bu bölgedeki çevre kirliliği ve yarım kalmış çalışmalar derhal temizlenmeli ve tamamlanmalı ve şehrimize yakışır bir görüntüye kavuşturulmalıdır."

​Şehir denetiminde büyük bir boşluk olduğunu savunan vatandaşlar, çözümün anahtarının sahada olduğunu belirtiyor. Seçilmiş meclis üyeleri ve yetkili personelin rutin denetimlerini artırması gerektiğini ifade eden bölge halkı, "Şehirdeki aksaklıkları görmenin, sağlıklı ve doğru hizmetin ilk adımı sokağı bilmektir. Yönetimin tüm kademelerini halkın arasına karışmaya ve sahayı denetlemeye davet ediyoruz" diyerek yerel yönetime "Halka inin" çağrısında bulundu. Alanya Belediyesi'nin bu haklı tepkiler karşısında atacağı adımlar ve bölgedeki görüntü kirliliğini ne zaman gidereceği merakla bekleniyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi