Antalya'nın Konyaaltı ve Kumluca ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için planlı elektrik kesintisi duyurusu yapıldı. İlgili dağıtım şirketinin yayımladığı verilere göre, 15 Temmuz 2026 tarihinde her iki ilçenin belirli mahallelerinde enerji akışına ara verilecek. Kesintilerin temel nedeni olarak, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek altyapı bakım çalışmaları gösterildi.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Planlı kesinti programı kapsamında Konyaaltı ilçesinde sabah saat 09.00 ile öğleden sonra 16.00 arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Bu saat diliminde Merkez Üçoluk Mahallesi Üçoluk Sokak, Kuzca bölgesi ve Merkez Yarbaşçandır Mahallesi Pınarbaşı Sokak güzergahlarında enerji kesintisi yaşanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına belirtilen saatlere dikkat etmeleri istendi.

KUMLUCA BÖLGESİNDE DURUM NE?

Kumluca ilçesinde de aynı gün ve saat aralığında geniş çaplı bir bakım çalışması yürütülecek. Saat 09.00 ile 16.00 arasında etkilenecek alanlar arasında Merkez Büyükalan Mahallesi, Dereköy, Gölcük Mahallesi Aşağıgölcük ve Saraycık sokakları bulunuyor. Ayrıca Merkez Kuzca ve Çaltı Mahallesi Kozağacı sokaklarında da bakım çalışması süresince enerji akışı sağlanamayacağı aktarıldı.

KESİNTİYE KARŞI NELER YAPILMALI?

Uzmanlar, yedi saat sürmesi öngörülen bu tür uzun süreli planlı kesintilerde ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Enerjinin geri gelişi sırasındaki olası voltaj dalgalanmalarına karşı alınacak bu basit önlem, cihazların zarar görmesini engelliyor. Aynı zamanda bölge sakinlerinin günlük işlerini ve su ihtiyaçlarını kesinti öncesinde planlamaları büyük önem taşıyor.