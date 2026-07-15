ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 300 kilogram kırmızı et ürününün herhangi bir nakil belgesi bulunmadan, hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı ve soğuk zincir şartlarının sağlanmadığı tespit edildi. Menşei, üretim ve son kullanma tarihleri belirlenemeyen et ürünlerinin kaldırım üzerine bırakıldığı, Alanya'daki çeşitli işletmelere dağıtılmak üzere getirildiğinin beyan edildiği öğrenildi.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONLA ANINDA MÜDAHALE

Durumun tespit edilmesinin ardından Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortak yürütülen inceleme sonucunda şüpheli et ürünleri teslim alınarak, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. İlgili kurumların gözetiminde gerçekleştirilen işlemlerle ürünler imha edilirken, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluğun önüne geçildi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ALANYA'DA HİJYENDEN TAVİZ YOK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığının belediyenin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, hijyen konusunda taviz vermeyen bir anlayışla çalıştıklarını söyledi. Başkan Özçelik, “Alanya'mızda vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde kentimizin dört bir yanında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Hijyen kurallarına aykırı, kaynağı belirsiz ve halk sağlığını riske atabilecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyiz. Alanya'da güvenli gıda ve sağlıklı yaşam için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek, kurallara uymayan kişi ve işletmeler hakkında gerekli işlemleri tavizsiz bir şekilde uygulayacağız” dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi/ BÜLTEN