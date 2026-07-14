ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı kent genelindeki bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parklar, yeşil alanlar, refüjler, yol kenarları ve kaldırımlarda sürdürülen ot temizliği ile peyzaj düzenlemeleri sayesinde hem olası yangınların önüne geçilmesi hem de Alanya'nın estetik görünümünün korunması hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından hazırlanan program doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle kuru otların yoğun olduğu bölgelerde temizlik çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda parklar ve dinlenme alanlarında çim biçme, budama, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri de eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yangın riskini azaltan çalışmalar

Yaz aylarında yüksek sıcaklıklarla birlikte artan yangın tehlikesine karşı önlem alan ekipler, kuru otların temizlenmesiyle yangına neden olabilecek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Yol kenarları, boş araziler, refüjler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla hem can hem de çevre güvenliğine katkı sağlanıyor.

Kent estetiği korunuyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yalnızca yangın riskini azaltmaya yönelik değil, Alanya'nın doğal güzelliklerini korumaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Düzenli bakım sayesinde parklar ve yeşil alanlar daha düzenli, temiz ve kullanışlı hale getirilirken, kentin yeşil dokusunun gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında bitki bakımları, budama işlemleri, çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri belirlenen planlama doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde aralıksız devam ediyor.

"Çalışmalar planlı şekilde sürecek"

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların daha güvenli, temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bakım ve peyzaj çalışmalarının kentin dört bir yanında programlı şekilde sürdürüleceği belirtildi. Açıklamada, özellikle yaz aylarında çevre temizliği ve yangın riskine karşı alınan önlemlerin artırıldığı vurgulanarak, ekiplerin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarına aralıksız devam edeceği ifade edildi.