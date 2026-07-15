Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, dere yatağının 2026 yılı Ramazan Bayramı sonrasında açılacağı yönünde güvence vermişti. Ancak aradan geçen aylara rağmen, 14 metre genişliğindeki dere yatağına hiçbir iş makinesi girmedi.

​"YENİ BİR FELAKET KAPIDA"

​Gazeteci Mesut İlhan, kış ayları yaklaşırken bölgenin yeniden aynı tehlikeyle yüz yüze olduğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı. İlhan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ramazan Bayramı sonrası açılacak denilen 14 metre enindeki dere ne zaman açılacak? Kamu alanını işgal ederek muz bahçesi yapanlar ve buna göz yumanlar, yaşanacak olası bir felaketin sorumlusudur. Yeni bir yıkımın yaşanmaması için dere yatağı derhal eski haline getirilmelidir."

​​İlhan, Alanya Kaymakamlığı, siyasi partilerin ilçe başkanları, Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez ve bölgedeki iktidar partisi temsilcilerine seslenerek süreci hızlandırmalarını talep etti. Doğayı korumakla yükümlü kurumların ve yerel yöneticilerin görevlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, kış mevsimi gelmeden acil müdahale bekliyor. Mahmutlar halkı, yaklaşan kış ayları öncesinde yetkililerden net bir takvim ve acil çözüm bekliyor. (SUDİ ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi