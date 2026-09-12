Memur emeklilerine 2023 yılında yansıtılmayan seyyanen zam talebiyle başlatılan hukuki süreç, sokak eylemleriyle destekleniyor. Sözcü'nün aktardığına göre, aralarında 20 farklı emekli derneğinin yer aldığı sivil toplum kuruluşları, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde toplanma kararı aldı.

Seyyanen zam davasını başlatan Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in de katılacağı basın açıklaması, 25 Eylül Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Yüksek mahkemenin karar sürecini hızlandırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 1 milyon imza toplandığı bildirildi.

BİRİKEN KAYIP 1 MİLYON LİRAYI BULDU

Hukuki süreci yürüten avukat Ali Erdem Gündoğan, ödenmeyen seyyanen zammın güncel ekonomik karşılığına dair verileri paylaştı. Gündoğan'ın açıklamasına göre, 2023'teki ek ödemenin bugünkü değeri 25 bin 250 liraya ulaşırken, geriye dönük biriken toplam alacak miktarı 1 milyon liraya çıktı. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) karşı açılan farklı bir davanın da bir yılı aşkın süredir Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf aşamasında beklediği aktarıldı.

EŞ ZAMANLI EYLEMLER VE YEREL KATILIM

Ankara'daki merkezi açıklamaya katılamayan emekliler için alternatif bir planlama yapıldı. Emekli örgütlerinin aldığı karar doğrultusunda, başkente gidemeyen vatandaşlar kendi yaşadıkları illerde eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyecek. Bu gelişmenin muhtemel bir yansıması olarak, Alanya ve Antalya genelindeki emekli temsilciliklerinin de aynı gün ve saatte yerel düzeyde destek eylemleri organize etmesi bekleniyor. Çalışan memurlara verilip emeklilere yansıtılmayan söz konusu artış, uzun süredir kamuoyunda gelir adaletsizliği tartışmalarının temelini oluşturuyor.