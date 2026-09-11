ANTALYA Havalimanı, yaz turizm sezonunun en yoğun dönemlerinden biri olan ağustos ayında milyonlarca yolcuya ev sahipliği yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı’nın 2026 yılı ağustos ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, Antalya Havalimanı’nda yalnızca ağustos ayında toplam 5 milyon 893 bin 602 yolcuya hizmet verildi. Yılın ilk 8 aylık döneminde ise yolcu trafiği 23 milyon 103 bin 581’e ulaştı.

DIŞ HATLARDA 5 MİLYONU AŞKIN YOLCU

Ağustos ayında Antalya Havalimanı’nın iç hat yolcu trafiği 756 bin 612 olarak kayıtlara geçti. Turizm sezonunun etkisiyle dış hatlarda ise çok daha yoğun bir hareketlilik yaşandı. Dış hat yolcu trafiği 5 milyon 136 bin 990 olarak gerçekleşti.

İç ve dış hatlar birlikte değerlendirildiğinde Antalya Havalimanı, bir ay içerisinde toplam 5 milyon 893 bin 602 yolcuya hizmet verdi.

BİR AYDA 32 BİN 711 UÇAK İNİŞ-KALKIŞ YAPTI

Yolcu sayısındaki yoğunluk uçak trafiğine de yansıdı. Ağustos ayında Antalya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 4 bin 635, dış hatlarda ise 28 bin 76 oldu.

Böylece ağustos ayındaki toplam uçak trafiği 32 bin 711’e ulaştı.

YÜK TRAFİĞİ 71 BİN TONU GEÇTİ

Antalya Havalimanı’nda yolcu ve uçak hareketliliğinin yanı sıra yük trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ağustos ayında toplam 71 bin 340 ton olarak gerçekleşti.

8 AYDA 23,1 MİLYON YOLCU

DHMİ verilerine göre, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde Antalya Havalimanı’ndaki toplam yolcu trafiği 23 milyon 103 bin 581 oldu.

Aynı dönemde havalimanındaki uçak trafiği 153 bin 501’e ulaşırken, kargo, posta ve bagaj dahil toplam yük trafiği ise 301 bin 792 ton olarak kayıtlara geçti.