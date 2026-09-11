EFELER Ligi’nde mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor, A takımın yanı sıra erkek altyapısında da çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon oluşturulan Erkek Proje Grubu’nda küçük yaş kategorilerindeki sporcular, kulübün antrenörleri eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Projenin temeli geçtiğimiz yıl Alanya’daki okullarda gerçekleştirilen taramalarda atıldı. Taramaların ardından kulüp bünyesine dahil edilen çocuklarla oluşturulan grupta bu sezon 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu sporcular yer alıyor. Antrenmanlarda yaş gruplarına göre temel hareket eğitimi, koordinasyon, biyomotor gelişim ve voleybola yönelik temel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

‘A TAKIM VE ALTYAPI AYNI HEDEF DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR’

ON Hotels Alanya Belediyespor A Takımı Yardımcı Antrenörü ve Erkek Altyapı Takımları Sorumlusu Mehmet Erkeç, kulübün altyapı yapılanmasını A takımla birlikte ele aldıklarını söyledi. Erkeç, “A takımımız ile altyapılarımızı aynı hedef doğrultusunda, koordineli ve sürdürülebilir bir sistem içerisinde ilerletiyoruz. Bu projenin ilk adımlarını geçtiğimiz yıl Alanya’daki okullarımızda gerçekleştirdiğimiz yetenek taramalarıyla attık. Yeni sezonda da bu çalışmalarımızı daha kapsamlı ve sistemli bir şekilde sürdürmek istiyoruz” dedi.

‘AMACIMIZ ERKEK ÇOCUKLARIMIZA VOLEYBOLU SEVDİRMEK’

Alanya’da erkek voleybolunun tabanını genişletmek istediklerini belirten Erkeç, “Öncelikli amacımız Alanya’daki erkek çocuklarımıza voleybolu sevdirmek, bu branşa olan ilgiyi artırmak ve güçlü bir sporcu havuzu oluşturmak. Uzun vadeli hedefimiz ise kendi altyapımızdan A takım seviyesine oyuncular kazandırmak” diye konuştu.

ALTYAPIDAN A TAKIMA: HAMZA İSMAİL YILMAZÇELİK

Altyapıda yürütülen çalışmaların önemli örneklerinden biri Hamza İsmail Yılmazçelik oldu. Yaklaşık 2 yıldır kulüp altyapısında çalışmalarını sürdüren genç voleybolcu, gösterdiği gelişimin ardından yeni sezon için A takım kadrosuna dahil edildi. Yılmazçelik aynı süreçte U17 Erkek Milli Takım kampına da davet edildi. Hamza’nın gelişimine dikkati çeken Erkeç, “Bunun en güzel örneklerinden biri Hamza. İki yıldır büyük bir özveriyle üzerinde çalıştığımız Hamza, bu sezon A takım kadromuza dahil oldu ve U17 Milli Takım kampına davet edildi. Bu bizim için çok değerli bir başarı ancak aynı zamanda daha büyük hedeflerin başlangıcı. Çünkü biz sadece bugünün takımını değil, Alanya’nın voleyboldaki geleceğini inşa etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL: ÖNCELİĞİMİZ SPORU VE VOLEYBOLU SEVDİRMEK

Erkek Proje Grubu Antrenörü Okyay Oben Özel ise yaklaşık 2 yıldır Alanya Belediyespor bünyesinde görev yaptığını belirterek, proje grubundaki çalışmaların çocukların yaşlarına ve gelişimlerine göre yürütüldüğünü söyledi. Özel, “Proje grubumuzda geçen sezon çalışmalarımıza başladık, bu yıl da devam ediyoruz. Öğrencilerimizin en başta biyomotor özelliklerini geliştirecek eğitsel oyunlar ve temel hareket eğitimleri gibi çalışmalar yapıyoruz. Asıl hedefimiz sporu ve voleybolu sevdirmek. Bu süreçte çocuklarımızın bütün gelişimini fiziksel ve zihinsel olarak takip ediyoruz” dedi. 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu sporcularla çalıştıklarını aktaran Özel, çocukların temel eğitimlerinin ardından gelişimlerinin yakından takip edildiğini kaydetti.

Kaynak: Alanya Belediyespor BÜLTEN