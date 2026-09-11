ALANYA Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekimler ve ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri birbirinden önemli başarılı tedavi ve operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Hayata henüz 32 haftalıkken Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde merhaba diyen Avad adındaki minik bebeğin doğum sonrası yapılan değerlendirmelerinde, ince bağırsakta doğuştan tıkanıklık olduğu belirlendi. Jejunal atrezi tanısı konulan bebek, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi hekimleri tarafından başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Ameliyatın ardından Yenidoğan Ünitesinde yakın takibe alınan bebek Avad, kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunlarıyla da mücadele etti. Tedavi süreci, prematüreliğe bağlı riskler de göz önünde bulundurularak titizlikle sürdürüldü. 2 ayın sonunda minik bebek Avad hayata yeniden tutunarak sağlığına kavuştu. Avad’ın kahramanlarından olan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Ünitesi Sorumlu Hekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Birgül Livaoğlu Say, minik bebeğin tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA BEBEĞİMİZİN YANINDA OLDUK’

Prof. Dr. Say, Avad bebeğin hem prematüre olması hem de doğuştan bağırsak rahatsızlığı bulunması nedeniyle çok yönlü takip gerektirdiğini belirterek, “Bin 600 gram ağırlığında ve 32 haftalık dünyaya gelen bebeğimizde, doğum sonrası jejunal atrezi adı verilen ince bağırsak tıkanıklığı tespit edildi. Çocuk Cerrahisi Uzmanlarımız Dr. Öğretim Üyesi Op. Dr. İsmail Özmen ve Op. Dr. Gizem Özdemir Kenar tarafından başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Ameliyat sonrasında yaşanan kusma, gaita çıkarma ve beslenme sorunları ile prematüreliğe bağlı riskleri deneyimli sağlık ekibimizle birlikte yakından takip ettik. Bilimsel veriler ışığında yürüttüğümüz tedavi sürecinin sonunda bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İLERİ RİSKLİ BEBEKLERE 3. BASAMAK YENİDOĞAN HİZMETİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nin ileri riskli bebeklerin takip ve tedavisinde önemli bir merkez olduğunu belirten Prof. Dr. Say, “3. basamak yenidoğan ünitemiz, ileri riskli bebeklere hizmet veren önemli bir merkezdir. Mersin ile Antalya arasında bu düzeyde hizmet sunan başka bir sağlık kuruluşu bulunmamaktadır. Ünitede 13 kuvöz yatağı ve 5 anne uyum odası bulunmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Dr. Celal Sağlam ile birlikte hekim olarak deneyimli sağlık personelimiz ve hemşirelerimiz ile hizmet veriyoruz. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi’nde 2025 yılında 580 bebeğin takip ve tedavisi gerçekleştirilirken, 2026 yılında bugüne kadar 260 bebeğin sağlığına kavuşmasına katkı sağlandık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN