AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Mehmet Şarani Tavlı başkanlığında yoğun bir haftayı geride bırakırken, şehrin geleceğine yatırım yapacak önemli projelere imza attı. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Antalya COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yollarının açılışı yapıldı.

​Bu önemli programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

​Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu,

​MKYK Üyesi Menderes Türel, İl Başkanı Ali Çetin, milletvekilleri, bakan yardımcıları ve Alanya teşkilatı katılım sağladı.

​AVSALLAR TURİZM ESNAFINA VERİLEN SÖZ TUTULDU

​Teşkilat, saha çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haftalardan kalan ziyaret programlarını tamamladı. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile daha önce program yoğunluğu nedeniyle ziyaret edilemeyen Avsallar turizm esnafını yeniden ziyaret etti. Esnafın talep ve beklentilerini yerinde dinleyen Tavlı, turizmcinin her daim yanında olduklarını vurguladı.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE STK BULUŞMALARI

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı hem parti içi koordinasyonu hem de sivil toplum kuruluşları ile olan bağlarını güçlü tuttu. ALTSO Adaylık Programı: İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensupları, Mustafa Tuna’nın Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adaylığı açıklama programında yer aldı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı ve yönetimi ilçe binasında ağırlandı.

​Dim Mahalleleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edilirken, Mahmutseydi Mahalle Muhtarı Resul Bülbül teşkilatta misafir edildi.

​PARTİ İÇİ DİNAMİKLER VE SOSYAL DAYANIŞMA

​Teşkilat, haftalık olağan Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantılarını (Koordinatör Yakup Yazıcı’nın katılımıyla) gerçekleştirerek çalışmalarını planladı. Sadece siyasi mesailerle kalmayan teşkilat; düğün merasimleri, mevlit yemekleri ve taziye programlarında vatandaşları yalnız bırakmadı. Demir, Korum, Şahiner, Köse, Şahinkaya, Yurtseven, Şirin ve Sağlam ailelerinin yanı sıra, önceki dönem İlçe Başkanı Menderes Haymanalı’nın evladının düğün heyecanına ortak olundu. Ayrıca İlçe Teşkilat Başkanı Celil Topal’ın eniştesinin mevlit yemeğine katılım sağlandı.

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, saha çalışmalarından parti içi dinamiklere kadar oldukça yoğun geçen bu haftayı; hayata geçirdiği Nöbetçi Başkan uygulaması ile taçlandırdı. Alanya halkının her türlü sorununda çözüm kapısı olmayı sürdüren teşkilat, vatandaşlarla kurduğu birebir temaslarla haftayı kapattı.

YENİ PARTİ

​Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, hafta boyunca hem parti içi organizasyonlarını hem de saha çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Başkan Kandemir ve yönetimi, Yeni Parti Antalya İl Örgütü ile Alanya İlçe Örgütü'nün yeni hizmet binasının açılışını büyük bir coşku ve dayanışma içerisinde gerçekleştirdi. Açılış programına; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye meclis üyeleri, yol arkadaşları ve çok sayıda Alanyalı vatandaş katıldı. Parti kanadından yapılan açıklamada, "Umudun olduğu yerde mücadele, mücadelenin olduğu yerde değişim ve iktidarın ayak sesleri vardır" vurgusu yapılarak iktidar yolunda kararlılıkla ilerlendiği ifade edildi.

​GEDEVET YAYLASI'NDA VATANDAŞLARLA BULUŞMA

​Saha çalışmalarına aralıksız devam eden Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı, Alanya Belediyesi’nin Gedevet Yaylası’nda düzenlediği etkinliklere katılım sağladı. Bölge halkı ile bir araya gelen örgüt, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin yaşandığı bu organizasyonda vatandaşların taleplerini dinleyerek Alanya'nın her köşesinde halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirtti.

​GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ VE PARTİYE KATILIM

​Yeni Parti Alanya ailesi, genç, dinamik ve güçlü isimlerle büyümeye devam ediyor. Genç hukukçulardan Av. Oğuz Nazifoğlu, yakın arkadaşlarıyla birlikte yeni ilçe binasını ziyaret ederek partiye üye oldu. Gençlerin enerjisi ve geleceğe dair söz sahibi olma iradesinin partinin en büyük gücü olduğu vurgulanırken, buluşmada kent ve ülke yarınları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

​ŞOFÖRLER ODASI'NDAN ANLAMLI ZİYARET

​Kurumsal ilişkilerini ve sivil toplum buluşmalarını sürdüren Yeni Parti'yi, Şoförler Odası Derneği Başkanı Ali Akkaya ve değerli yönetim kurulu üyeleri ilçe başkanlığında ziyaret etti. Gerçekleştirilen verimli görüşmede; Alanya'nın genel sorunları, esnafın beklentileri ve şehrin geleceğine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Alanya dışındaki örgütlenme çalışmalarına da destek veren Yeni Parti Alanya İlçe Örgütü, Manavgat İlçe Örgütü'nün açılış törenine katıldı. Yol arkadaşlarının heyecanına ve coşkusuna ortak olan teşkilat, bölgedeki güçlü örgütlenme ve ortak mücadele vurgusuyla haftayı tamamladı.

​ MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mustafa Türkdoğan yönetiminde hafta sonu gerçekleştirilen MHP Antalya İl Kongresi’ne yoğun bir katılım sağladı.

​PARTİYE YENİ KATILIMLAR VE ÖNEMLİ ZİYARETLER

​MHP Alanya İlçe Başkanlığı, makamında ağırladığı isimler ve partiye katılım başvurusunda bulunan vatandaşlarla güçlü bir iletişim sergiledi: Türkiye Yüzyılı’nda milli iradenin güç sahibi olması için MHP'ye ihtiyaç duyulduğunu belirten Hakkı Uysal ve ailesi, Başkan Mustafa Türkdoğan’ı ziyaret ederek partiye üyelik başvurusunda bulundu. İş insanı Bahattin Kaya ve Özkan Azak, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ı makamında ziyaret ederek hediyelerini takdim ettiler. Ayrıca MHP Adana İl Disiplin Kurulu Üyesi Eyüp Han Şahin ve beraberindeki heyet de teşkilatta ağırlandı. ALTSO Adaylık Programı: İlçe Başkan Yardımcısı Burak Aydoğan ve Meclis Üyesi Kayhan Balta, Mustafa Tuna’nın ALTSO Başkan Adaylığı açıklama programında yer aldı.

​TOKAR YAYLA ŞENLİKLERİ VE TEKNE TURU ETKİNLİĞİ

​Teşkilat içi birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla sosyal etkinliklere de imza atıldı. Şenol Hafriyat'ın 22. Tokar Yayla Şenlikleri sonrasında düzenlediği tekne turuna, yönetim kurulu üyeleri de katılım sağlayarak dava arkadaşlarıyla birlikte moral depoladı ve keyifli anlar yaşadı. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, haftanın her günü için hayata geçirdiği Nöbetçi Başkan uygulamasıyla vatandaşlarla iç içe olmayı sürdürdü. Görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri (Orhan Baysal, Saadettin Özer, Gülhan Gül, Sefa Özbek, Ali Yüksel ve Mustafa Demirel gibi isimler), parti binasında vatandaşları ve dava arkadaşlarını ağırlayarak çay eşliğinde hasbihal etti, talep ve önerileri dinledi.

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı; Antalya İl Kongresi, parti içi buluşmaları, üyelik katılımları ve aralıksız sürdürdüğü saha çalışmalarıyla yoğun ve verimli bir haftayı geride bıraktı.

CHP

​ Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz başkanlığında yeni çalışma dönemine hızlı bir giriş yaptı.

GENEL MERKEZDE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

​İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, CHP’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle parti genel merkezinde düzenlenen ve ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu resmi etkinliklere katılım sağladı. Genel merkezdeki bu kritik temaslarla birlikte teşkilatın yeni dönem vizyonu şekillendirilmeye başlandı. Başkan Yılmaz’ın Ankara’daki programı nedeniyle, CHP’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları Alanya’da birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumu ve kutlama programına, önceki dönem İlçe Başkanı Coşkun Karadağ önderliğinde çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

​ANKARA DÖNÜŞÜ YÖNETİM KURULU MESAİSİ

​Ankara temaslarının ardından Alanya’ya dönen İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz, yeni yönetim kurulu listesi üzerinde yoğun bir çalışma yürüttüğünü açıkladı. Yılmaz, 16 Eylül Çarşamba günü parti örgütünde ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni yönetimini kamuoyuna duyuracağını bildirdi.

​Cumhuriyet Halk Parti Alanya İlçe Örgütü; Ankara temasları, kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve yeni yönetim yapılanması çalışmalarıyla oldukça hareketli ve kritik bir haftayı geride bıraktı.

İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Hilmi Er başkanlığında hafta boyunca hem parti içi hem de saha çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İlçe Başkanı Hilmi Er yaptığı duyuruda, 19 Eylül Cumartesi günü Aksaray’da düzenlenecek olan “Bayrak Açıyorum” mitingine Alanya’dan geniş bir katılım sağlanacağını açıkladı.

​EYLÜL VE İZMİR'İN KURTULUŞU VURGUSU

​Başkan Hilmi Er, yayımladığı anlamlı mesajla tarihî günlerden biri olan 9 Eylül'ü unutmadı. Er mesajında şu ifadelere yer verdi: "9 Eylül sadece güzel İzmir’in kurtuluşunun değil, Türk ulusunun bir daha asla düşmemek üzere ayağa kalkışının adıdır. 9 Eylül İzmir’dir, Mustafa Kemal’dir, Türk’tür. İzmir’e, Türk Vatanına, Türk Milletine, Türk Devletine kutlu olsun."

​ESNAF ZİYARETLERİ VE EKONOMİK KRİZİN ELE ALINMASI

​Saha çalışmalarına aralıksız devam eden İYİ Parti teşkilatı, Alanya esnafını iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaretler sırasında esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar, artan maliyetler ve derinleşen ticari krizler masaya yatırıldı. Başkan Er, esnafın taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı ve her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.

​OLAĞAN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

​Parti içi çalışmalarını da aksatmayan teşkilat, haftalık Olağan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nı ilçe teşkilat binasında gerçekleştirdi. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı ve Mali İşlerden Sorumlu Adnan Akay’ın doğum günü kutlandı. Vatandaşlarla bir araya gelerek Alanya ve ülke gündemine dair önemli konuları değerlendiren İlçe Başkanı Hilmi Er ve ekibi; miting hazırlıkları, saha ziyaretleri, kurumsal toplantılar ve parti içi etkinliklerle dolu yoğun bir haftayı daha başarıyla tamamladı.

​ SAADET PARTİSİ

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Hüseyin Sarıca başkanlığında yoğun bir haftayı geride bıraktı. Başkan Sarıca, Yeni Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın yeni hizmet binasının açılış programına katılım sağlayarak, yeni görevinin Alanya için hayırlı olması temennisinde bulundu ve parti yönetimine başarılar diledi.

​SERT EKONOMİK ELEŞTİRİLER VE FAİZ VURGUSU

​Basın açıklamalarında ekonomiyi mercek altına alan İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, iktidarın vergi ve zam politikalarını sert bir dille eleştirdi. Hazine'nin yılın ilk 7 ayında ödediği yüksek faiz rakamlarına dikkat çeken Sarıca, "Ak demekle paklanılmıyor" diyerek tepki gösterdi. Tarımsal girdiler, artan maliyetler ve akaryakıt zamları üzerinden mevcut ekonomik modelin sürdürülemez olduğunu savundu.

​EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VE DIŞ POLİTİKA DEĞERLENDİRMELERİ

​Yeni eğitim dönemini unutmayan Başkan Sarıca, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Açıklamalarında ayrıca dış politikaya da değinen Sarıca; İran'ın bölgedeki dış politika hamleleri ve ABD karşısındaki duruşuna dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

​Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı; siyasi nezaket ziyaretleri, ekonomi odaklı eleştirileri ve dış politika değerlendirmeleriyle dolu dinamik bir haftayı tamamladı.

​ YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Burhan Dündar başkanlığında çalışmalarını sürdürdü. Başkan Dündar yaptığı basın açıklamasında motorin fiyatlarındaki yüzde 64'lük rekor artışa dikkat çekerek, "TÜİK'in sanal enflasyonu mazotun gerçeğine yenildi" dedi.

​"TARIMIN BAŞKENTİNDE MAZOT 90 LİRA" VURGUSU

​1 Ocak 2026 ile Eylül ayı başı arasında motorin litre fiyatının İstanbul'da 54 TL'den 88.75- 88.89 TL bandına yükseldiğini, Ankara ve İzmir'de ise 90,00 TL sınırını geride bıraktığını belirten Dündar, Alanya'daki üreticilerin yaşadığı ekonomik çıkmaza dikkat çekti.

​Dündar şu çarpıcı soruları yöneltti: "90 liraya 1 litre mazot alan üretici ürününü nasıl hangi fiyattan satacak, 23 bin lira maaş alan emekli bu ürünü nasıl tüketecek?"

​Artan tarımsal girdiler ve akaryakıt zamları karşısında çiftçiye destek çağrısında bulunan Dündar, ekonominin yönetilemediğini savunarak çözümün sandık ve Yeniden Refah Partisi'nin üretim odaklı politikaları olduğunu ifade etti.

​Başkan Burhan Dündar ve yönetimi, ekonomik odaklı sert eleştirilerinin yanı sıra parti içi ve saha çalışmalarıyla dolu yoğun bir haftayı daha geride bıraktı.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Abdullah Akkuş başkanlığında saha çalışmalarına aralıksız devam etti. Başkan Akkuş ve yönetimi, saha çalışmaları kapsamında Özvadi Mahalle Muhtarı Osman Çalış’ı evinde ziyaret etti. Özvadi mahallesi ve Alanya siyasetine dair verimli bir sohbetin gerçekleştirildiği buluşmada, misafirperverliklerinden dolayı muhtara teşekkür edildi.

​NİKÂH VE DÜĞÜN MERASİMLERİ

​Teşkilat, vatandaşların mutlu günlerinde yanlarında yer aldı. Nazlı, Recep çiftinin nikâh şahitliğini yapan Başkan Akkuş ve yönetimi; Kübra, Mustafa. Gizem, Emre ile Şükran, Celil çiftlerinin düğün merasimine katılarak mutluluklarını paylaştı.

İRADE DIŞI ÜYELİKLERE KARŞI KRİTİK UYARI

​Üyelik çalışmaları sırasında tespit edilen önemli bir konuya dikkat çeken Başkan Akkuş, vatandaşların bilgileri dışında farklı partilerde üye görünebildiğini belirtti. Akkuş, "Siyasi parti üyeliği kişinin hür iradesidir" diyerek bu duruma net bir tepki gösterdi.

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, mahalle buluşmaları, sosyal etkinlikler ve kritik açıklamalarla dolu yoğun bir haftayı geride bıraktı.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Fikret Türkoğlu ve ekibinin öncülüğünde çalışmalarını sürdürdü. İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu; akaryakıt zamlarını sert bir dille gündeme taşıdı.

​"MİLLETİN ASIL GÜNDEMİ GEÇİM DERDİ" VURGUSU

​Yürütülen çerçeve yasa tartışmalarına ve meclis gündemine atıfta bulunan Başkan Türkoğlu, milletin asıl gündeminden koparıldığını vurguladı. Türkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çerçeveye iyi bakın! Bir tarafta çiftçi, işçi, emekçi ve geçim derdi… Diğer tarafta mazot 91 TL! Vatandaşın cebini yakan ekonomik tablo ortadayken, Meclis’in gündemini farklı tartışmalara taşımak toplumun öncelikleri açısından sorgulanmalıdır. Çiftçinin mazot derdi, işçinin ve emeklinin geçim derdi dururken; Türkiye’nin önceliği milletin gerçek gündemi olmalıdır."

​Mevcut ekonomik krizin vatandaşın cebini yaktığını belirten Türkoğlu, iktidarı hedef şaşırtmakla eleştirerek acil çözüm çağrısında bulundu.

​Başkan Fikret Türkoğlu ve Alanya İlçe Teşkilatı; ekonomi odaklı eleştirileri, parti içi ve saha çalışmalarıyla yoğun bir haftayı daha başarıyla tamamladı.