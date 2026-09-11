Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ekonomideki son gelişmeler ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, üç yıllık Orta Vadeli Program (OVP) detaylarını üyelerle paylaştı.

Basına yansıyan bilgilere göre, enflasyonun 2023 yılına kıyasla yarı yarıya düştüğünü belirten Şimşek, mevcut seviyenin henüz hedeflenen noktada olmadığını vurguladı. Toplantıda özellikle yüksek kira ve gıda fiyatlarına dikkat çekilirken, konut arzını artıracak yeni projelere bütçe ayrılacağı aktarıldı. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda enflasyonunu frenlemek amacıyla yeni sulama kanalları üzerine çalıştığı ifade edildi.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ADIM NE ZAMAN ATILACAK?

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini her yıl artan emekli sayısına bağlı olarak yaşanan gelir sorunları oluşturdu. İlgili bakanlıklarla ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Şimşek'in, emeklilerin yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını ve çözüm üretmek için çaba gösterdiklerini söylediği kaydedildi.

TASLAK CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammına ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiği bildirildi. Yakın zamanda tamamlanması planlanan çalışmanın önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmesine sunulacağı aktarıldı.