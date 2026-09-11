Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan’ın talebi doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçildi. Güvenli, konforlu ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla hazırlanan konteyner ev, kısa sürede Büyükpınar Mahallesi Çelikler mevkiine nakledilerek, kurulumu tamamlandı. Evin teslimi sırasında Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Meclis Üyeleri Halime Ceylan ile Ufuk Aras Solmaz ve Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan hazır bulundu.

CEYLAN: “DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Halime Ceylan yaptığı açıklamada sosyal desteklere devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Alanya Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Bugün Büyükpınar Mahallemizdeyiz. Muhtarımız Abdurrahman Arıkan’ın da talebiyle Songül hanımı ev sahibi yapmanın gururunu yaşıyoruz. Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik öncülüğünde bu desteklerimiz devam edecek. Aynı zamanda konteyner ev konusunda bizlere destek olan hayırsever arkadaşlarımız var. Kendilerine de bu destekler için çok teşekkür ediyoruz.”

MUHTAR ARIKAN: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükpınar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Arıkan ise şöyle konuştu; “Songül hanımın evi, bugün Alanya Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından teslim edildi. Buradan Osman Başkanımıza, Faruk Başkanımıza, bütün başkan yardımcılarımıza, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personellerimize ve hayırseverlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu hizmetlerin devam etmesini diliyorum.”

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN