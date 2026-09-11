ALKÜ bilimsel çalışmalarını uygulama alanlarında da tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından tropik meyve yetiştiriciliği çalışmalarını yerinde incelemek üzere Kestel Yerleşkesinde kurulan Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası, ürünlerini vermeye başladı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan beraberinde Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Bölüm akademisyenlerinden Doç. Dr. Burak Saltuk, Doç. Dr. Fırat Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Salih Kumbul, Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kazanır ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Volkan Avcu ile serada yetiştirilen mangoların hasadını yaptı. İlk hasat, hem sera çalışmaları hem de ALKÜ'nün tropik meyve yetiştiriciliği alanındaki araştırma ve uygulama kapasitesi açısından önemli bir aşama oldu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN SERAYI İNCELEDİ

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Biyosistem Mühendisliği Bölümü bünyesinde yürütülen tropik meyve yetiştiriciliği çalışmalarını yerinde incelemek üzere kurulan Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serasını inceledi. Bölüm Başkan Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Rektör Türkdoğan’a serada uygulanan yöntemler ve üretilen ürünler hakkında bilgi verdi. Yürütülen çalışmalar kapsamında Alanya'nın iklim koşullarına uyum sağlayabilecek tropik ve subtropik türlerin kontrollü koşullarda yetiştiricilik olanakları araştırılıyor. Bu kapsamda serada yetiştirilen mango ağaçlarından bu yıl ilk kez ürün alınması önemli bir başarı olarak kayda geçti. Rektör Türkdoğan incelemenin ardından mangoları hasat etti. ALKÜ’nün tarım, teknoloji, sağlık, spor ve eğitim alanında bilimsel çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Rektör Türkdoğan, Alanya ve bölge tarımı adına önemli çalışmalara imza attıklarını, bu çalışmaların sonuçlarının da çiftçi ve üreticilerle paylaştıklarını belirtti. Alanya’nın tropikal iklimi dolayısıyla bu çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da izlendiğini söyleyen Rektör Türkdoğan, serada üretilen kahvenin verimli sonuçlarının üreticilerle paylaşılacağının altını çizdi. Rektör Türkdoğan serada yapılan çalışmaların artacağını belirterek ilk hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diledi.

ALKÜ SERASINDA TROPİK MEYVE ÇEŞİTLİLİĞİ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü bünyesindeki serada mangonun yanında avokado, ejder meyvesi (pitaya), kahve ve muz gibi ekonomik değeri yüksek tropik ve subtropik bitkiler de yetiştiriliyor. Bu çalışmalarla farklı türlerin bölge koşullarındaki gelişimi, verim potansiyeli, sulama ve yetiştirme gereksinimleri ile kontrollü ortam koşullarına adaptasyonlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor. Sera aynı zamanda öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilecekleri bir eğitim ortamı ve akademik çalışmaların yürütülebileceği bir araştırma altyapısı niteliği taşıyor.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN