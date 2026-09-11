Çavuşoğlu ayrıca, yangınla mücadeleye destek verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hasan Kahya’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Aksu’daki yangın bölgesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, yangınla mücadeleye destek verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hasan Kahya’nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Kahya’nın ailesinin acısını paylaşan Çavuşoğlu, merhum Hasan Kahya’yı rahmetle anarak ailesine ve yakınlarına sabır diledi. Çavuşoğlu’na ziyaretlerinde AK Parti Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal ve Mustafa Köse ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

YANGIN EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Aksu Orman Şefliği’nde yangınla mücadelede günlerdir cansiperane görev yapan ekiplerle bir araya geldi. Aralarında farklı şehirlerden Aksu’ya destek için gelen ekiplerin de bulunduğu görevlilere teşekkür eden Çavuşoğlu, günlerdir uykusuz ve yorgun şekilde büyük fedakârlıkla mücadele eden herkese minnetlerini iletti.

MEHMETÇİKLE BİR ARAYA GELDİ

Heyet, Yeşilkaraman Jandarma Karakol Komutanlığı’nı da ziyaret etti. Yangının ilk anından itibaren sahada fedakârca görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Mehmetçiklere gösterdikleri gayret nedeniyle teşekkür ederek, “Rabbim Mehmetçiğimizi korusun” dedi.

YARALAR BİRLİKTE SARILACAK

Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşlarla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangından etkilenen hemşehrileriyle birlikte olduklarını belirten Çavuşoğlu, yaraların el birliğiyle sarılacağını ve zor günlerin hep birlikte aşılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.



Muhabir: Gülser YİĞİT