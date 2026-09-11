ALANYA 1221 FK, Nesine 3. Lig’de yeni sezonun ikinci hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya temsilcisi, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde yoluna önemli bir 3 puanla devam etmeyi hedefliyor.

Sezonun ilk haftasının ardından çalışmalarını Balıkesirspor karşılaşmasına yoğunlaştıran Alanya 1221 FK’da hazırlıklar sürüyor. Teknik ekip yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarla mücadeleye hazırlanan ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak sahada istediği sonucu almak istiyor.

MÜCADELE PAZAR GÜNÜ

Alanya 1221 FK ile Balıkesirspor arasındaki Nesine 3. Lig 2. hafta karşılaşması, 13 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Milli Egemenlik Stadyumu’nda oynanacak.

Alanya temsilcisi için sezonun önemli karşılaşmalarından biri olacak mücadelede hedef galibiyet olarak belirlendi. Sahasında oynayacak olmanın avantajını değerlendirmek isteyen Alanya 1221 FK, karşılaşma boyunca ortaya koyacağı mücadeleyle 3 puana uzanmak istiyor.

HAZIRLIKLAR BALIKESİRSPOR’A ODAKLANDI

Karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdüren Alanya 1221 FK’da futbolcular, teknik ekibin belirlediği program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Takım, Balıkesirspor karşısında sahaya en iyi şekilde çıkarak taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı amaçlıyor.

Yeni sezonda başarılı sonuçlara imza atmak isteyen Alanya temsilcisi açısından iç sahada oynanacak karşılaşmalar büyük önem taşıyor. Balıkesirspor mücadelesi de takımın sezonun başlangıç bölümündeki önemli sınavlarından biri olacak.

YÖNETİMDEN ALANYALILARA ÇAĞRI

Alanya 1221 FK yönetimi de karşılaşma öncesinde kentteki futbolseverlere destek çağrısında bulundu. Kulüp yöneticileri, Alanyalıların pazar günü Milli Egemenlik Stadyumu’nda tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına destek vermesini istedi.

Taraftar desteğinin özellikle iç saha karşılaşmalarında takıma önemli güç kattığını vurgulayan yönetim, Balıkesirspor mücadelesinde tribünlerin dolmasını bekliyor.

MİLLİ EGEMENLİK’TE 3 PUAN MÜCADELESİ

Pazar günü saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Alanya 1221 FK ile Balıkesirspor, haftayı galibiyetle tamamlayabilmek için mücadele edecek. Alanya temsilcisi, taraftarının desteğiyle Milli Egemenlik Stadyumu’ndan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. (Mehmet TUNÇ)