Trendyol 1. Lig’de ikinci hafta programında İstanbulspor ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, İstanbulspor’un sahasında oynanacak.

İstanbulspor, sezonun ilk haftasında deplasmanda Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu. Bodrum FK ise ilk maçında Bursaspor’u konuk etti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2026-2027 sezonu fikstüründe iki takım da Trendyol 1. Lig’de yer alıyor.

İSTANBULSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

İstanbulspor ile Bodrum FK arasındaki karşılaşmanın 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanması planlanıyor. Güncel fikstür kaynaklarında maçın başlama saati 19.00 olarak yer alıyor.

Karşılaşma İstanbulspor Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak. İstanbulspor, sezonun ilk iç saha maçında taraftarı önünde puan arayacak.

İSTANBULSPOR - BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig karşılaşmalarının yayın programı kapsamında İstanbulspor - Bodrum FK mücadelesinin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Maçı takip edecek futbolseverlerin karşılaşma öncesinde TRT Spor’un güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.

BirGün’de yayımlanan ilk program bilgisinde karşılaşmanın 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacağı belirtilmişti. Ancak daha güncel fikstür kaynaklarında İstanbulspor - Bodrum FK karşılaşması 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00 olarak gösteriliyor.