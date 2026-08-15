Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısına geleneksel kırmızı-siyah çubuklu formasıyla çıkacak.

MAÇIN VAR HAKEMİ ANDREW DALLAS

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi İskoç Andrew Donaldson Dallas oldu. AVAR görevini ise Bersan Duran üstlenecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Rodrigues, Kyabou, Oğulcan, Salih, Tongya, Traore, Koita.

Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.

Sarı-lacivertlilerin hücum hattında yeni sezon öncesinde kadroya katılan Mason Greenwood ile Marco Asensio'nun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca yer alıyor. Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki hücum seçeneklerinden biri de Vedat Muriqi olacak.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN SONRA LİG SAHNESİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçına Avrupa mesaisinin ardından çıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz karşısında turu geçti. Deplasmandaki son karşılaşmayı Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, eşleşmeyi toplam 3-0'lık skorla tamamladı.

Gençlerbirliği ise sezonun ilk lig maçında kendi sahasında taraftarının karşısına çıkacak. Ankara ekibi için Eryaman Stadyumu'ndaki mücadele, yeni sezonun ilk sınavı olacak.

REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 49, Gençlerbirliği 16 galibiyet aldı. 31 karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Fenerbahçe söz konusu maçlarda 175 gol atarken Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son 10 lig karşılaşmasında da sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe bu dönemde 7 kez kazanırken 2 maç beraberlikle tamamlandı, Gençlerbirliği ise bir galibiyet aldı.