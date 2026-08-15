Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki mücadele bugün saat 19.00’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı programa göre Konyaspor-Çaykur Rizespor maçıyla aynı saatte Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşması da oynanacak. Günün diğer iki maçında saat 21.30’da Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor’u; Gençlerbirliği ise Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

YENİ SEZONDA İLK SINAV

Konyaspor ve Çaykur Rizespor, Konya’daki karşılaşmayla yeni sezonun ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Ev sahibi Konyaspor’un teknik direktörlüğünü İlhan Palut, Rize ekibinin teknik direktörlüğünü ise Recep Uçar yapıyor.

Karşılaşmanın öne çıkan taraflarından biri iki teknik adamın geçmişi. İlhan Palut, Haziran 2023’te göreve başladığı Çaykur Rizespor’da Kasım 2025’e kadar farklı sözleşme dönemlerinde çalıştı. Palut, Şubat 2026’da yeniden Konyaspor’un başına geçti.

Recep Uçar ise Kasım 2024 ile Kasım 2025 arasında Konyaspor’u çalıştırdı. Uçar, Aralık 2025’te Çaykur Rizespor’un teknik direktörlüğünü üstlendi. Böylece iki teknik adam da daha önce görev yaptıkları takımlara karşı sezonun ilk haftasında mücadele edecek.

SON MAÇI RİZESPOR KAZANDI

İki takımın Süper Lig’deki son karşılaşması 1 Mayıs 2026’da Rize’de oynandı. Çaykur Rizespor, mücadeleyi 3-2 kazandı. Konyaspor bu maçta Jin-Ho Jo ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Yeşil-beyazlıların diğer golünü 89. dakikada Yhoan Andzouana kaydetti.

Konyaspor ile Çaykur Rizespor daha önce de bir sezonun açılış haftasında karşılaşmıştı. 2016-2017 sezonunun ilk haftasındaki mücadelede taraflar sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

RİZESPOR GEÇEN SEZONU SEKİZİNCİ BİTİRDİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, yeni sezon hazırlıkları sırasında yaptığı açıklamada geçen sezonu değerlendirirken, "Geçen sezon başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Ligi sekizinci tamamladık" dedi. Uçar, takımının özellikle iç sahada aldığı sonuçların lig sıralamasında etkili olduğunu belirtti.

Konyaspor karşısında ise geçen sezonun dereceleri artık geride kalacak. İki ekip de 2026-2027 sezonuna puanla başlayabilmek için Konya’da sahaya çıkacak.

KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.