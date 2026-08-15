AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından paylaşılan planlı kesinti programına göre, 16 Ağustos 2026 tarihinde Antalya’nın bazı ilçelerinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

ALANYA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Alanya’da Cumhuriyet ve Cikcilli mahalleleri ile Eğriköprü, Limon Sokak, Uçak Çıkmazı, Turunç, 106 Sokak, 229 Sokak, Hacı Baba Caddesi ve Saraybelini bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Akçatı, Bıçakçı, Karakocalı, Kestel, Kızılcaşehir, Oba, Tosmur, Uzunöz ve Üzümlü mahallelerinde ise Baraj Sokak, Merkez Sokak, Hastepe Caddesi, Regülatör Caddesi, 1 No’lu Sokak, Acınar Caddesi, Bedenliler Sokak, Karakocalı Caddesi, Postallı Sokak ve Çakıcı Caddesi çevresinde 09.00-11.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak.

Kestel, Kızılcaşehir ve Oba mahallelerinde Merines Caddesi, Kızılcaşehir 2, Uğurlu, Obaçay Caddesi ve Paşalar Sokak çevresinde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında yatırım çalışması kapsamında elektrik verilemeyecek.

KESİNTİLER BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLANIYOR

AEDAŞ’ın planlı kesinti duyurusuna göre çalışmalar, ekiplerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Vatandaşların kesinti saatlerine göre elektrikli cihazlarını kullanmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.

ANTALYA’NIN DİĞER İLÇELERİNDEKİ KESİNTİLER

Demre ilçesinde Büyükkum ve Gökyazı mahalleleri ile Karabucak bölgesinde Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet 1. Sokak, Stadyum Küme Evleri, Atatürk Caddesi, Karamusaoğlu Küme Evleri, Müze, Küpeliler Çıkmazı ve Memici Çıkmazı çevresinde 08.15-10.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak.

Büyükkum Mahallesi’nde Karaoğlan Sokak ve Mezarlık Çıkmazı çevresinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elmalı’da Büyüksöğle, Geçmen, Gökpınar, Kocapınar, Küçüksöğle ve Yeni mahallelerinde; Gökpınar 102 ve 120 Sokak, Yeni Mahallesi 9190 Sokak ile Huzur Sokak çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesilecek.

İbradı ilçesinde Aşağı Mahallesi, Aşağı Yazı Küme Evleri ve Cemal Tan Caddesi çevresinde 09.00-11.00 saatleri arasında güvenlik çalışması kapsamında kesinti yapılacak.

Kaş ilçesinde ise Kınık ve Çavdır mahallelerinde Kınık Aşağı Sokak, Uzunlar Çıkmazı, Şehitler Caddesi ve Çavdır Aşağı Sokak çevresinde planlı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.