Trendyol 1. Lig’de ikinci hafta heyecanı İstanbul’da oynanacak Fatih Karagümrük–Ümraniyespor karşılaşmasıyla devam edecek. İki İstanbul ekibi, haftayı puan kaybı yaşamadan tamamlamak için sahaya çıkacak.

KARAGÜMRÜK–ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

Ligin henüz ikinci haftasında oynanacak mücadelede alınacak sonuç, iki takımın sezonun ilk bölümündeki puan tablosunu da doğrudan etkileyecek. Teknik ekiplerin tercih edeceği ilk 11'ler ise maç saatine doğru netleşecek.

KARAGÜMRÜK–ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karagümrük–Ümraniyespor karşılaşmasının yayın adresi beIN MAX 1 olacak. Futbolseverler mücadeleyi saat 19.00'dan itibaren kanalın yayın platformu üzerinden takip edebilecek.

CANLI İZLEMEK İÇİN YAYIN BİLGİSİ

Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyenlerin, yayıncı kuruluşun resmi ve abonelik kapsamında sunduğu dijital yayın seçeneklerini kullanması gerekiyor. Maça ilişkin kadro, skor ve karşılaşma içindeki gelişmeler de maç saatinden itibaren açıklanacak.