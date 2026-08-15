Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Sezonun açılış mücadelelerinden biri olan karşılaşma, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.

Gaziantep FK’nın ev sahipliğinde oynanacak mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda yapılacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol olarak açıklandı. İki ekip de yeni sezona galibiyetle başlayarak lige avantajlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL KADROLARI

Sezonun ilk haftasında sahaya çıkması beklenen kadrolar şu şekilde:

Gaziantep FK: Tobiasz, Stefan, Kızıldağ, Abena, Perez, Bacuna, Camara, Kozlowski, Maxim, Sorescu, Stewart.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Ben Ali.

Takımların kesin ilk 11’leri, maç öncesinde teknik ekiplerin kararlarının ardından belli olacak.

ALANYASPOR REKABETTE ÖNDE

Gaziantep FK ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Alanyaspor’un üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi oynanan 14 maçın 8’ini kazanırken, Gaziantep FK 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Gaziantep FK, Alanyaspor karşısında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet alamadı. Ev sahibi ekip bu seriyi sonlandırmak isterken, Alanyaspor da deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor.

SEZONUN İLK MAÇINDA 3 PUAN HEDEFİ

Gaziantep’te oynanacak karşılaşmada iki takım da yeni sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Mücadele, hem puan tablosuna yapılacak ilk etki hem de iki ekip arasındaki rekabet açısından önem taşıyor. :::