Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi sahilinde bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma devam ediyor. Dün sahilde vatandaşlar tarafından fark edilen ve vücut bütünlüğünün bozulduğu belirtilen ceset üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından ekipler, cesedin 6 Haziran tarihinde Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi açıklarında denize girdikten sonra kaybolan Kırgızistan uyruklu Erlan Dzhumabekv'e ait olabileceği ihtimali üzerinde durmaya başladı. Kesin kimlik tespiti için adli süreç başlatılırken, genç adamın ailesine ulaşıldı.

KESİN KİMLİK DNA İNCELEMESİYLE BELİRLENECEK

Yetkililer tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi için Dzhumabekv'in ailesinden DNA örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülecek incelemelerin ardından cesedin kime ait olduğu netlik kazanacak.

Yetkililer, mevcut bulguların kayıp gençle örtüştüğünü ancak DNA sonuçları çıkmadan kesin bir değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

ARAMA ÇALIŞMALARI 6 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Erlan Dzhumabekv'in kaybolmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz yüzeyi ve kıyı hattında yoğun çalışma yürütürken, arama faaliyetlerine helikopter de destek vermişti.

Yaklaşık 6 gün boyunca devam eden çalışmalar kapsamında hem denizden hem de havadan tarama yapılmış, ancak genç adama ulaşılamamıştı. Arama faaliyetleri daha sonra sonlandırılmıştı.

ÜLKESİNDE FUTBOL OYNAMIŞTI

Öte yandan Erlan Dzhumabekv'in Kırgızistan'da bir dönem futbol oynadığı ve ülkesindeki bir futbol takımının formasını giydiği öğrenildi. Genç yaşta kaybolan Dzhumabekv'in akıbeti, hem ailesi hem de yakın çevresi tarafından günlerdir endişeyle takip ediliyordu.

Antalya kıyılarında zaman zaman güçlü akıntılar ve değişken deniz koşullarının yaşandığına dikkat çeken yetkililer, özellikle yaz sezonunda vatandaşların cankurtaranların bulunduğu alanlarda denize girmeleri ve güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kemer'de bulunan cesedin kimliğinin netleşmesi için adli ve kriminal incelemeler sürerken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. DNA analizlerinden çıkacak sonuçların ardından kamuoyuna resmi açıklama yapılması bekleniyor.