CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2026 sezonu şampiyonu, 4-6 Eylül tarihlerinde Elmalı'daki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenecek 674. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde belirlenecek. Organizasyon tarafından yayımlanan verilere göre, son etaba lider giren Ankara Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Feyzullah Aktürk büyük bir avantaja sahip.

Ligde 101 puanla zirvede yer alan Aktürk'ü, 80 puanla Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Mustafa Taş takip ediyor. Aktürk, Elmalı'daki organizasyonda ilk turu geçmesi durumunda diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Mustafa Taş'ın şampiyon olabilmesi için ise hem Aktürk'ün ilk turda elenmesi hem de kendisinin yüksek puan toplaması gerekiyor.

GEÇEN YILIN FİNALİSTİ FARKLI HEDEFLE ÇAYIRDA

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 673. Elmalı Yağlı Güreşleri'nin finalinde Feyzullah Aktürk ile Enes Doğan karşılaşmış, kazanan Enes Doğan olmuştu. Aktürk, bu yıl Elmalı çayırına başpehlivanlık unvanının yanı sıra lig şampiyonluğunu garantileme hedefiyle çıkıyor. Organizasyon sonunda lig şampiyonuna altın kemer ve para ödülü takdim edilecek.

LİG TARİHİNDE BİR İLK Mİ YAŞANACAK?

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin önceki üç sezonunda şampiyonluk ipini Antalya adına güreşen pehlivanlar göğüslemişti. Aktürk'ün mevcut 21 puanlık avantajını koruyarak şampiyonluğa ulaşması halinde, lig tarihinde ilk kez Antalya dışından bir isim zirvede yer alacak. Öte yandan, ligin güncel puan sıralamasındaki ilk 10 pehlivandan 6'sının Antalya adına mücadele etmesi, kentin bu spordaki istatistiksel ağırlığını koruduğunu gösteriyor.