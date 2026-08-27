Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların cenaze işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ilçe merkezlerindeki altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, il genelindeki morg ve gasilhane kapasiteleri artırılıyor.

ELMALI'DA YENİ TESİS HİZMETE GİRDİ

Akseki, Korkuteli, Kumluca, Kaş, Döşemealtı, Gazipaşa, Finike, Demre ve Serik'in ardından Elmalı ilçesindeki yeni cenaze hizmet binası da faaliyete geçti. Açılan tesiste kadın ve erkekler için iki ayrı gasilhane, altı adet cenaze morg ünitesi, bekleme salonu ve çeşitli depolar bulunuyor.

MERKEZE BAĞLI KALMADAN YERİNDEN HİZMET

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürü Erkan Sel'in aktardığına göre, ilçelerde kurulan yeni sistemlerle birlikte vatandaşlar merkezi bir yapıya bağlı kalmadan bulundukları noktadan hızlıca hizmet alabiliyor. İl genelinde mezarlık alanlarındaki daralmaları azaltmak için de yatırımların sürdüğünü belirten Sel, bu kapsamda Kurşunlu Mezarlığı'nın kapasitesinin artırıldığını duyurdu.