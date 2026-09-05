Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binası, yüzlerce kişinin katıldığı törenle açıldı. Şekerhane Mahallesi'ndeki açılışta parti yönetimi, milletvekilleri ve teşkilat mensupları iktidar hedefi üzerinden mesajlar verdi. Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı örgütlenme ve üye sayılarını paylaşırken, İlçe Başkanı Bülent Kandemir kuruluş sürecinde yaşananları anlattı. Antalya milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem ise saha çalışması, ekonomi, adalet ve seçim hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti'nin Alanya'daki yeni siyasi merkezi hizmete girdi. Şekerhane Mahallesi Tevfikiye Caddesi'nde hazırlanan Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı binası için düzenlenen açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türk bayrakları ve parti flamalarıyla süslenen alandaki programa Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar ve Mustafa Erdem, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, il ve ilçe yöneticileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta partinin Alanya ve Antalya'daki örgütlenme süreci, yeni dönemde izlenecek siyasi yol haritası ve seçim hedefleri öne çıkarken, konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

KAMACI: "ANTALYA'DA 24 BİN ÜYEYE ULAŞTIK"

Yeni Parti Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, konuşmasında partinin örgütlenme çalışmalarına ilişkin rakamlar vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsile dikkat çekti.

Kamacı, "Arkadaşlarım genel konuşmaları yaptılar. Ben örgütle ilgili konularda bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar, bir partinin büyüklüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilme oranıyla ölçülür. Bugün Yeni Parti'nin 91 milletvekili, eski partiden ayrılarak Yeni Parti'ye katıldı ve Yeni Parti'nin ana muhalefet partisi olmasını sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Antalya'daki örgütlenmenin hızla büyüdüğünü ifade eden Kamacı şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, yeni bir yola çıktık. Eskiden beraberdik ama yeni arkadaşlar da aramıza katıldı. Sadece geçmişten gelenlerle Antalya'da 24 bin sayısına ulaşmadık. 24 bin kişinin içerisinde en az 10 bin kişi yeni üye olan arkadaşlarımız. Bizlerden bir umut bekliyorlar, bir gelecek bekliyorlar. Bu gelecek bizim geleceğimiz değil, şahısların geleceği değil. Birinin ilçe başkanlığı, birinin milletvekilliği, birinin belediye başkanlığı değil. Sadece ülkenin geleceğini kurtarmak ve Çankaya'ya Yeni Parti'den bir cumhurbaşkanı çıkarmak için bizim saflarımıza katıldılar."

"GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKIP YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"

Parti içindeki kişisel rekabetlerin ikinci planda tutulması gerektiğini söyleyen Kamacı, teşkilata birlik çağrısı yaptı:

"Geçmişteki eksiklerimizi bir kenara atacağız. Bugün buradan geçmişi sıfırlayarak yeniden başlıyoruz. Bizim dünümüz yoktur. Bir dakika öncemiz yoktur. Bundan sonra geçmişimizle ilgili herhangi bir konuda sıkıntı yaşamamamız lazım. Bu ülkedeki bütün insanlar bize bakıyor. Dört tane partiye iktidar gözüyle bakmıyorlar. Ama Yeni Parti'ye vatandaşlarımız iktidar gözüyle bakıyor. Yüzde 35'ten aşağı inmiyor. Bütün anketlere rağmen, yargı oyunlarına rağmen, yaptıkları manipülasyonlara rağmen Yeni Parti'nin yüzde 35'te olması onları çıldırtıyor, çıldırtıyor. Çıldırtmaya devam edeceğiz."

Kamacı, siyasi hedeflerde kişisel beklentilerin ön plana çıkarılmaması gerektiğini belirterek, "Ama bunları yaparken kısa vadeli kazanımları düşünmeyeceğiz. Hiçbirimizin kısa vadeli kazanımlar peşinde koşmaya hakkı yok. Bu ülkenin geleceğini yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri belirleyecek" ifadelerini kullandı.

KAMACI: "RUH YENİ PARTİ'DE"

Yeni Parti'nin Antalya'nın 19 ilçesindeki yapılanmasına değinen Kamacı şunları söyledi:

"Bakın, 19 tane ilçe başkanımız var. Büyük kısmı burada. Alanya ilçe başkanımız da burada. Biz arkadaşlarımızla 20 tane ev tuttuk. Yeni ev. Bütün kazanımlarımızı orada bıraktık. Bütün binalarımızı, paramızı orada bıraktık. Bıraktığımız yerde ruh kalmadı, ruh. İşte ruh Yeni Parti. İşte ruh Yeni Parti. O yüzden kavga yapmayacağız. Birbirimizle rekabete girmiyoruz. Yarışa girmiyoruz. Yarış zamanı gelecek, partide."

Partide üyelerin yönetim seçimlerinde doğrudan rol alacağını dile getiren Kamacı, "Bakın, ilk defa geçmişte olmayan üyelerin de katılımıyla ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı seçeceğiz. Bu bir devrimdir. İleriki günlerde belki bu, Siyasi Partiler Kanunu'na girerek bütün partilerin ortaklaşa uygulayacağı bir konu haline gelecek" dedi.

TURİZM VE TARIM ÜZERİNDEN İKTİDARA YÜKLENDİ

Antalya'daki saha çalışmalarının milletvekilleri ve parti yöneticileriyle devam edeceğini anlatan Kamacı, turizm ve tarım sektörlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti.

"Önümüzdeki günlerde, geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız saha çalışmalarının bir kısmını milletvekillerimizle, Ankara'dan gelecek yeni milletvekillerimizle ve Parti Meclisi üyelerimizle birlikte hem burada, hem Antalya'da hem de batı bölgesinde sürdüreceğiz. Çünkü Antalya'mızın en önemli konularından bir tanesi turizm. Bu çiftçiye, bu insanlara bunları reva gören iktidarı yüzde 50+1'le düşüreceğiz. Sadece yönetimlerin çalıştığı bir parti olmayacağız. Mahalle temsilcilikleri, ilçe temsilcilikleri hep beraber çalışarak Alanya'yı, Antalya'yı ve Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. O zaman yolumuz açık olsun. Bu binamızı yenileyip yeniden dekore eden ilçe başkanımıza, yönetim kuruluna, belediye başkanımıza ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" dedi.

KANDEMİR KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI

Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ise konuşmasında 20 Temmuz'da başlayan ayrılık ve yeni partiye geçiş sürecine değindi.

Kandemir, "Biz bu yola 20 Temmuz'da çıkmaya karar verdik. Gençlerimiz, kadınlarımız, ana kadememiz hep beraber toplanıp istifa ederek Yeni Parti'mize geçtik. Kolay olmadı. İçimizde duygusal sancılar da oldu ama kararlı ve inançlıydık" dedi.

Kandemir şöyle devam etti:

"Saray yargısının verdiği bir kararla yönetim, iktidara giden bir partiyi ele geçirdi. Anladık ki bu yönetimin amacı partiyi iktidara taşımak değil, sadece kendilerini o makamlara getiren yargıya ve o emri veren insanlara hizmet etmekti. O andan itibaren orada durmamızın hiçbir anlamı yoktu. Onların topluma hizmet diye bir amaçları yok. Sadece kendilerine makam gezdiren insanlardı. Biz buna razı değildik. Seçilmiş iradenin gasp edilmesine razı olamazdık. Yeni Parti alanlardan doğdu. Yeni Parti bir dayanışma, tek adam rejimine karşı birleşme, umuda yolculuk partisidir. Biz de Yeni Parti'mizi hazırlarken, bu binayı yaparken bu dayanışma ruhunu çok yaşadık."

"CEBİNDEKİ SON 100 LİRAYI GETİREN OLDU"

Parti binasının hazırlanması sırasında vatandaşların maddi ve manevi destek verdiğini belirten Kandemir, yaşanan dayanışmayı şu sözlerle aktardı:

"Sevgili Ayşe ablam aramızda. Belki de kendi parası için biriktirdiği bütün parasını, bütün birikimini bir gün aldı geldi ve dedi ki, 'Çocuklar sizin ihtiyacınız var. Ben yine biriktiririm. Bu parayı kullanın.' Emekli teyzelerimiz, abilerimiz geldi. Dediler ki, 'Gücümüz olsa daha çok vermek isterdik. Elimizden gelen bu' diyerek bir miktar da bağışta bulundular. Biliyoruz ki o bağışı yaparken aslında başka ihtiyaçlarından kısarak o bağışı bize yaptılar. İşçi kardeşim cebindeki son 100 lirasını getirdi, aidat olarak verdi. Bu bize sorumluluğumuzu artırdı. En iyisini yapmaya çalıştık ve gördüğünüz gibi en iyisini gerçekleştirdik. Az olan az verdi. Çok olan çok verdi. Bu bize Yeni Parti'ye olan güveni ve inancı, toplumun değişim arzusunu, seçilmişlerin yanında olma iradesini gösterdi. Bizim de sorumluluklarımızı artırdı. Bunun yanında uzaktan izleyip 'Dur bakalım ne yapabilecekler' diye bekleyenleri de unutmayacağız. Gün gelince biz de onları uzaktan izleyeceğiz."

Kandemir, teşkilat mensuplarının 45 gündür yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Kurucu yönetim olarak atanan asil, yedek hiçbir fark etmeden gençlerimiz, kadınlarımız tam 45 gündür emek verdiler, zaman harcadılar, maddi manevi fedakarlık yaptılar. Onlara güçlü bir alkış rica ediyorum. Özellikle Hasan Öztürk arkadaşım ve öğretmenimiz Ümit Bayramoğlu hocam başta olmak üzere emeği geçen herkese sizin karşınızda sevgi ve minnetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

ATATÜRK ÜZERİNDEN "DİRENİŞ" MESAJI

Konuşmasının devamında Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele döneminden örnek veren Kandemir, Genel Başkan Özgür Özel'in izlediği siyasi tutumu da bu çerçevede değerlendirdi.

Kandemir şunları söyledi:

"Arkadaşlar, İstanbul işgal altındaydı. Mustafa Kemal İstanbul'daydı. Çanakkale Zaferi'nin komutanıydı. Saygı duyuluyordu, seviliyordu. İstese saray tarafından ona her türlü makam verilirdi. İşgal altında da olsa bir eli yağda, bir eli balda lüks içinde yaşardı. Ancak Mustafa Kemal onun yerine direnişi seçti. 19 Mayıs'ta Anadolu'ya geçerek kurtuluş ve kuruluşun ateşini yaktı. En sonunda ülkemizi işgal altından kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Saygıyla anıyorum. Bunu niye anlattım? Genel Başkanımız Özgür Özel de isteseydi partimizi işgal edenlerle anlaşır. Kendisine verilecek makamla yetinir, rahat bir yaşam sürerdi. Ama Genel Başkanımız da direnişi seçti. Toplumun iradesine saygı gösterdi. Hep beraber dimdik durduk. Tarihin zor tarafında yer almayı seçtik. Mustafa Kemal'in askerleri olan bizlere de bu yakışırdı. Unutmayın ki tarih Mustafa Kemal'i yazdı. Özgür Özel'i yazacak. Bu kutlu yola çıkan bizleri yazacak. Önderimiz Mustafa Kemal'in gittiği yoldan giderek öfkemizi isyana çevirip Yeni Parti'mizi kurarak halka umut olmayı, toplumun hizmetkarı olmayı seçtik. Gördüğümüz bu destekle doğru yaptığımızı kanıtlıyor. Yeni Parti'miz hayırlı uğurlu olsun."

KAYA: "BU KALABALIK İL BAŞKANLIĞI AÇILIŞINI ANDIRIYOR"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da törendeki katılıma dikkat çekerek, "Bir milletvekili kardeşiniz olarak sanki bir ilçe başkanlığı açılışında değil, bir il başkanlığı açılışındayız. Bu gururu bize yaşatan ilçe başkanımıza, yönetimine ve sizlere teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaya konuşmasında şöyle devam etti:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, Yeni Parti'yi bize milletimiz kurdurdu. Milletimizin çizdiği istikamette yolumuza Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde kararlılıkla yürüyoruz. Yeni Parti umut demek. Yeni Parti gelecek demek. Yeni Parti mücadele demek. Yeni Parti adalet demek. Yeni Parti iktidar demek. İşte bizler de burada bu iktidar umudunu yeşertmek için hep birlikte kenetlenerek bir aradayız. Yolculuğumuz meşakkatli. Çok çalışmamız gerekiyor. Sahada olmamız gerekiyor. Vatandaşımızın derdiyle dertlenip onların sesi olup çözüm önerileriyle devamlı sahada olmamız gerekiyor. Yolumuz inşallah açık olsun. Yolumuz iktidar olsun."

KAYA'DAN BAŞKAN ÖZÇELİK'E TEŞEKKÜR

Kaya, konuşmasında Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de ayrı bir parantez açtı:

"Ben ayrıca burada bir milletvekili kardeşiniz olarak gururla takdir ettiğim belediye başkanımızı da anmak istiyorum. Hem çalışmalarını, hem duruşunu, hem hizmetlerini, hem karakterini bir milletvekili kardeşiniz olarak Antalya'dan her zaman takdir ettiğim Osman Tarık Özçelik'e de burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Ne mutluyuz böyle bir belediye başkanımız var burada. Ayrıca buradaki arkadaşlarımızın büyük bir yoğunluğuyla saha çalışmaları yaptık. Saha çalışmalarına Yeni Parti'mizle de devam edeceğiz. İnşallah yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun. Ben Bülent Başkanımızı kutluyorum. Antalya'mıza çok güzel örnek bir yapılanma ortaya koydular. En hızlı yapılanan illerin başında geliyoruz. Bundan dolayı da Sayın Nail Kamacı Başkanımızı kutluyorum. İlçe başkanımızı kutluyorum. İlçe yöneticimizi kutluyorum. Hepimize Alanya İlçe Başkanlığımız hayırlı uğurlu olsun."

COŞAR: "YENİ PARTİ YÖNETİME HAZIR"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Aliye Coşar, açılışa gösterilen ilgiye teşekkür ederek Alanya'nın doğu ilçeleri içerisinde açılışı gerçekleştirilen ilk örgütlerden biri olduğunu söyledi.

Coşar, "Geçtiğimiz hafta bazı ilçelerimizin ilçe başkanlıkları açılışlarını tamamladık. Doğu ilçelerimizde de ilk Alanya ilçe örgütümüzün bugün açılışındayız. Öncelikle bu ilçe başkanlığının binasının hazırlanmasında başta ilçe başkanıma, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, yönetim kurulumuza ve Alanyalı hemşerilerimize katkı koyan, emek koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Partinin kuruluş sürecine değinen Coşar şöyle konuştu:

"Kıymetli mücadele arkadaşlarım, Yeni Parti nasıl kuruldu? Tarihi bir süreçten geçtik. İlk önce 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. O günden beri her gün yaşanan hukuksuzluklar, adaletsizlikler, belediyelerimize yapılan operasyonlarla karşı karşıya kaldık. Yeni Parti'mizi millet kurdu. O günden beri sahalardayız, mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel büyük bir mücadele örneği gösterdi ve milletimizle beraber Yeni Parti'mizi kurduk. Yeni Parti'miz 600 bin üyesiyle gitgide büyümekte. Sizlerin katkılarıyla iktidara yürüyen partiyiz."

COŞAR YEDİ MADDELİ HEDEFİ SIRALADI

Coşar, Genel Başkan Özgür Özel tarafından açıklanan siyasi hedeflere de değinerek şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız iki gün önce bir söz verdi. Yeni Parti yönetime hazır. Sözümüz var. Bir, demokratik Türkiye. İki, adil ve özgür Türkiye. Üç, üreten ve zenginleşen Türkiye. Dört, güçlü ve güvenli Türkiye. Beş, kimseyi geride bırakmayan Türkiye. Altı, evlatlarına gelecek sunan Türkiye. Yedi, makamların emanet sayıldığı bir Türkiye vaat ediyoruz.

Hep birlikte iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Yargıyla beraber yönetime gelenlere halk en güzel şekilde ilk seçimde cevabını verecektir. Ülkeyi yokluğa, yoksulluğa sürükleyenler, çocukların ve gençlerin geleceğine göz dikenler için artık hesaplaşma vakti. İlk seçimde sizlerle beraber bu düzeni hep birlikte göndereceğiz. Yeni Parti'mizi iktidar yapacağız. Çünkü Yeni Parti ülkenin umudu oldu, kadınların umudu oldu, gençlerin umudu oldu, işçinin umudu oldu, emeklinin umudu oldu, emekçinin umudu oldu. Biz bu umudu hep birlikte büyüteceğiz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

ERDEM: "İKTİDAR YOLUNDA KENETLENMELİYİZ"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ise konuşmasında mevcut iktidarın politikalarını eleştirerek, 31 Mart seçimlerinden sonraki siyasi sürece değindi.

Erdem, "Özellikle 24 yıldır ülkeyi yöneten mevcut iktidar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra artık bir daha iktidar olma umudunu göremeyince bir şey yapmalıydı. Kendini iktidara taşıyacak bir yol bulmalıydı. Önce yargı sopasıyla biliyorsunuz belediyelerimizin üzerinde yoğun bir baskı, yoğun bir korku, yoğun bir saldırı ettiler. Yetmedi. Bir şey daha yapmalıydı. Bizi maalesef ikiye bölerek yeni dönemde kendi iktidarını sağlamlaştırmayı hedefliyordu. Onu da denedi. Belki cümleyi hatırlamıyorum ama karpuz gibi ikiye bölecekti. Karpuzun sapı orada kaldı, tanesi de işte burada. Partinin kapısını Alanya halkıyla birlikte açmaktan büyük onur duyuyorum. Bu katılım için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz" dedi.

"GENÇLERİN UMUDUNU YENİDEN BU ÜLKEYE TAŞIYACAĞIZ"

Yeni Parti'nin ekonomi ve sosyal politikalarda çözüm iddiası bulunduğunu söyleyen Erdem, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar, Yeni Parti gerçekten halkın talebiyle, milletin talebiyle, milletin koyduğu isimle kurulmuş bir parti. Esnafın sorunlarını yakından bilen, tarımda, turizmde, eğitimde yaşanan sorunları bilen, bunlara çözüm üreten, çözümü hazır olan, özellikle hayalini, umudunu yurt dışında taşıyan gençlerimize yeniden ülkemizde umut vadeden, umut olan ve ülkeyi demokratikleştirecek, yeniden kaybettiğimiz Cumhuriyet'in kazanımlarını geri getirecek olan bir parti. Bu noktada bizlere tek bir görev düşüyor. Geçmişten ders alarak birbirimizle kenetlenmemiz ve iktidara yürüyüşümüzü hep taze, hep diri tutmamız gerekiyor. Bunun için de çalışmak, çalışmak ve çalışmak gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu kalabalığı da görünce Alanya'da iktidara çok yakınlaşmışız. Bu kenetlenmeyi partimizi iktidara taşıyıncaya kadar sürdürmemiz gerekiyor. İlçe başkanlığımızın hazırlanmasında emeği geçen başta ilçe başkanımız olmak üzere ilçe yöneticilerine, katkı sunan tüm Alanyalı hemşehrilerime, belediye başkanımıza ve siz değerli esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Yolumuz iktidar diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

YENİ HİZMET BİNASI KURDELE KESİMİYLE AÇILDI

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Yeni Parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanı ve davetliler açılış kurdelesinin başında bir araya geldi. Yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın yeni hizmet binası resmen faaliyete geçti.

Program, parti yöneticilerinin vatandaşlarla bir araya gelmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.