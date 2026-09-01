​Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım süresini kısaltması beklenen otoyol projesi yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Alanya'da yaptığı seyahat deneyimlerini ve sahadaki gözlemlerini paylaşan Dr. Tahsin Biner, açıklanan seyahat süreleri ile gerçekte yaşanan durum arasındaki çelişkiye dikkat çekti. Biner, "Alanya-Antalya otoyolunun başlama noktası Kocayatak Kavşağı'ndan Antalya'ya 45 dakikada gittik. Hâlâ 'Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor' diye haber yapılıyor" sözleriyle tartışmaların fitilini yeniden ateşledi.

​Kamuoyunda merak edilen projenin temeli, 25 Temmuz 2025 tarihinde törenle atıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 122 kilometre uzunluğa sahip olacak otoyolun tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinin 36 dakikaya ineceği bilgisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanmıştı. Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımı süren projede çalışmalar devam ederken, Dr. Tahsin Biner'in gündeme getirdiği bu eleştiri, otoyol bittiğinde Alanya merkez ile Antalya arasındaki fiili seyahat süresinin ne kadar olacağı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yorumcular, "122 kilometrelik mesafenin 36 dakikada alınabilmesi için aracın yol boyunca kesintisiz olarak ortalama saatte 203 kilometre hız yapması gerekmektedir; bu durum, otoyol hız sınırları ve trafik kuralları göz önüne alındığında teknik olarak oldukça zor görünmektedir" ifadelerini kullandı.