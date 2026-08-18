Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 674'üncüsü gerçekleştirilecek olan Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin 2026 yılı takvimi netleşti. Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda düzenlenecek olan organizasyon, 4 Eylül'de başlayarak 6 Eylül Pazar günü yapılacak başpehlivanlık finaliyle sona erecek.

Edinilen bilgilere göre, güreşseverlerin merakla beklediği başpehlivanlık kuraları 5 Eylül Cumartesi günü çekilecek. Aynı gün öğle saatlerinde ilk tur müsabakaları için pehlivanlar er meydanına çıkacak. Altın kemerin sahibini bulacağı 6 Eylül Pazar günü ise çeyrek ve yarı final heyecanının ardından büyük final gerçekleştirilecek.

GÜREŞLER ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Türkiye’nin en köklü spor geleneklerinden biri olan Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl da halka açık ve tamamen ücretsiz olacak. Sporseverler, üç gün boyunca sürecek zorlu mücadeleleri tribünlerden bedelsiz takip edebilecek.

YAYIN PROGRAMI BEKLENİYOR

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Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi bünyesinde yer alan organizasyonun televizyon ve dijital platform yayınlarına dair detaylar henüz kesinleşmedi. Geçmiş yıllarda farklı kanallardan canlı aktarılan müsabakaların 2026 yılı yayın akışının, önümüzdeki günlerde yetkililerce yapılacak resmi duyurularla netlik kazanması bekleniyor.