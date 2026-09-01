ALANYA’DA 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gün boyunca devam eden kutlamalar, akşam saatlerinde gerçekleştirilen yürüyüşle devam etti. Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, Zafer Partisi Alanya Gençlik Kolları üyeleri de etkinliklerde yerini aldı.

GENÇLER HEP BİR AĞIZDAN ANDIMIZ’I OKUDU

Zafer Partisi Alanya Gençlik Kolları Başkanı Mustafahan Zavlak öncülüğünde yürüyüşe katılan partili gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla korteje eşlik etti. Yürüyüş sırasında gençlerin hep bir ağızdan Andımız’ı seslendirmesi kutlamaların dikkat çeken anlarından biri oldu.

Gençlerin Andımız’ı okuduğu sırada çevrede bulunan bazı vatandaşların da alkışlarla destek verdiği belirtildi. Bayraklarla gerçekleştirilen yürüyüş boyunca 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı.

ZAVLAK’TAN ATATÜRK VURGUSU

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Alanya Gençlik Kolları Başkanı Mustafahan Zavlak, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisinden ayrılmayacaklarını ifade eden Zavlak, Andımız’ın da kendileri açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Andımız’ın unutulmaması gerektiğini belirten Zavlak, Zafer Partili gençler olarak milli bayramlarda ve çeşitli etkinliklerde Andımız’ı seslendirmeye devam edeceklerini söyledi.

“HER FIRSATTA HAYKIRMAKTAN ONUR DUYACAĞIZ”

Zavlak açıklamasında, “Zafer Partili gençler olarak Andımız’ı her fırsatta haykırmaktan onur duyacağız. Bu kutlu zaferi kazanarak Türk milletine bağımsız ve egemen bir devlet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımıza sonsuz minnettarız; onların emanetine son nefesimize kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS COŞKUSUNA GENÇLERDEN YOĞUN KATILIM

Zafer Partisi Alanya Gençlik Kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, gençlerin Türk bayraklarıyla verdiği görüntüler ve Andımız’ı hep birlikte seslendirmeleriyle sona erdi. Parti teşkilatı, 30 Ağustos’un yalnızca bir askeri zafer değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgularken, milli değerleri gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.