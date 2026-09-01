​Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez, çalışmaların sürdüğü bölgede ekiplerin yoğun bir tempoyla sahada olduğunu belirtti. Sönmez, Kestel sınırından başlayan çalışmaların son aşamasına gelindiğini vurgulayarak, "Normalde 35 gün sürmesi planlanmıştı ancak ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla bir aksilik olmazsa bu hafta caddemiz baştan sona yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Çok hızlı ve kaliteli bir çalışma yürütüldü. Bölgede ufak tefek sıkıntılar dışında çok önemli aksaklıklar yaşanmadı. Uyarı levhaları ve yönlendirici bilgiler sayesinde vatandaşlarımız tali yolları kullanarak gidecekleri adrese kolayca ulaştı. Ekiplerimiz gayet titiz ve takdire şayan bir gayretle verilen takvimden daha erken çalışmaları tamamlamış olacak" dedi.

​Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının rahat bir nefes alacağını ifade eden Sönmez, "Mahallemizin en önemli sorunu haline gelen ve artık çözüm noktasında olan asfalt çalışmaları için başta Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’e, başkan yardımcılarımıza, fen işlerimize ve sahada ter döken personellerimize mahallem adına çok teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de belediyemizle istişare halinde olacak ve mahallemizin sorunlarını birer birer çözeceğiz" diye konuştu.