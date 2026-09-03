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Avrupa Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 maçta takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 26 karşılaşmaya çıkan forvet oyuncusu, sahada kaldığı 899 dakikada 3 gol ve 1 asist üretti. Avrupa mesaisinde de şans bulan tecrübeli isim, UEFA

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Sabah saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalayarak takıma katılan tecrübeli oyuncunun maç kadrosuna alınabileceği aktarıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın görev vermesi halinde Nuno da Costa'nın, 6 Eylül Pazar günü oynanacak Sivasspor karşılaşmasında ilk kez forma giymesi bekleniyor.

FIFA'daki dosyalarını temizleyerek transfer tahtasını açan Antalyaspor, hücum hattına beklenen takviyeyi yaptı. Akdeniz temsilcisinin, Başakşehir forması giyen Yeşil Burun Adaları uyruklu 35 yaşındaki santrfor Nuno da Costa'yı kadrosuna kattığı bildirildi.

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