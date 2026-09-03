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Alanyaspor, zorlu Rize deplasmanı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken teknik ekip ve futbolcuların hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem atamasına göre Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy’da olacak.

Alanyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede turuncu-yeşilli ekip, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

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