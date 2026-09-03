Alanyaspor, 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede turuncu-yeşilli ekip, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan hakem atamasına göre Çaykur Rizespor-Alanyaspor karşılaşmasında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy’da olacak.
Alanyaspor, zorlu Rize deplasmanı öncesinde hazırlıklarını sürdürürken teknik ekip ve futbolcuların hedefi sahadan galibiyetle ayrılarak hanesine 3 puan yazdırmak olacak.
Maç: Çaykur Rizespor - Alanyaspor
Tarih: 7 Eylül Pazartesi
Saat: 20.00
Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Kaynak: Haber Merkezi