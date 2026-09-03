Trendyol 1. Lig’de Iğdır FK ile Manisa FK, 3 Eylül 2026 Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Ligin 5. haftasında oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın Ankara’daki Aktepe Stadı’nda oynanacağı bilgisi fikstür ve maç programlarında yer alırken, iki ekip de yoğun lig takviminde önemli bir sınava çıkacak.

MANİSA FK YENİLGİSİZ GELİYOR

Manisa FK, yeni sezona aldığı sonuçlarla güçlü bir başlangıç yaptı. Manisa temsilcisi ilk dört lig karşılaşmasında Boluspor’u 2-1, Vanspor FK’yi 4-1 mağlup ederken Sivasspor ile 2-2, Bodrum FK ile de 0-0 berabere kaldı. Böylece ilk dört haftayı yenilgi yaşamadan tamamlayan ekip, Iğdır FK karşılaşmasına da bu seriyi sürdürme hedefiyle çıkacak.

Iğdır FK ise sezona Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle başladı. Ardından Bursaspor ve Kayserispor karşılaşmalarından puansız ayrılan Iğdır temsilcisi, son lig maçında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup ederek yeniden galibiyetle tanıştı. İki takımın son haftalardaki sonuçları, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA DENGELİ REKABET

Iğdır FK ile Manisa FK arasındaki yakın dönem karşılaşmaları düşük skorlu ve dengeli sonuçlarla öne çıktı. İki takım 2025-2026 sezonunda iki kez karşılaşırken, Manisa’daki mücadele 1-1, Iğdır’daki karşılaşma ise 0-0 sona erdi. Bir önceki sezonda oynanan iki karşılaşmayı ise Iğdır FK 1-0’lık skorlarla kazanmıştı. Bu tablo, tarafların birbirlerine karşı oynadığı maçlarda savunma dengesinin belirleyici olabildiğini gösteriyor.

YOĞUN FİKSTÜR TAKIMLARI BEKLİYOR

Karşılaşma, iki takım açısından yalnızca üç puan mücadelesi değil, önlerindeki yoğun takvim öncesinde önemli bir eşik niteliği taşıyor. Iğdır FK bu maçın ardından İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Manisa FK ise kendi sahasında Bursaspor ile karşılaşacak. Sezonun ilk bölümünde kısa aralıklarla oynanan müsabakalar nedeniyle kadro rotasyonu, oyuncuların fiziksel durumu ve maç içindeki tempo yönetimi teknik ekiplerin üzerinde durduğu başlıca konular arasında bulunuyor.

1. LİG'DE HER PUAN ÖNEM TAŞIYOR

Trendyol 1. Lig’de uzun sezon maratonunda takımlar yalnızca doğrudan rakipleriyle oynadıkları maçlarda değil, iç ve dış saha performanslarıyla da sıralamadaki yerlerini belirliyor. Galibiyete üç, beraberliğe bir puan verilen lig sisteminde özellikle art arda oynanan haftalarda yakalanan seriler, takımların üst sıralarla arasındaki mesafeyi doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle sezonun henüz ilk bölümünde olunmasına rağmen Iğdır FK-Manisa FK karşılaşması iki taraf açısından da puan kaybının önüne geçme mücadelesi olacak.

IĞDIR FK - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Iğdır FK-Manisa FK karşılaşması 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 17.00’de başlayacak. Mücadele için yayımlanan maç programlarında Aktepe Stadı bilgisi yer alıyor. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise yayıncı kuruluşların güncel programları üzerinden takip edilebilecek. Futbolseverler maç başladıktan sonra skor ve karşılaşmaya ilişkin resmi gelişmeleri lig ve kulüplerin duyuru kanallarından takip edebilecek.