TALİSCA İLE YOLLAR AYRILDI

Yabancı oyuncu kontenjanı doğrultusunda kadrosunda değişikliğe giden Fenerbahçe’de Anderson Talisca dönemi sona erdi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırdı. Talisca’nın İstanbul’dan ayrıldığı belirtildi.

Tecrübeli yıldızın yeni adresi ise Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Anderson Talisca’nın Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

CİHAN KAMER AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, daha önce yaptığı açıklamada Talisca ile yolların ayrılacağını duyurmuştu.

Kamer, Brezilyalı futbolcunun takıma önemli katkılar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Talisca’yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz.”

FENERBAHÇE’DE 44 GOL ATTI

Fenerbahçe’ye 2024-25 sezonunun devre arasında katılan Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla çıktığı 75 karşılaşmada 44 kez fileleri havalandırdı.

Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda takım arkadaşlarına 7 kez de gol pası verdi.

Talisca böylece Fenerbahçe kariyerini 44 gol ve 7 asistlik performansla tamamladı.