Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yer alan 3806

Sokak, yol çalışmaları sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Antalya Öğretmenevi yakınlarındaki sokağın kapanmasıyla birlikte, bölgeden geçen toplu taşıma araçlarının sefer rotalarında zorunlu değişikliğe gidildi.

Yaklaşık üç gündür süren çalışmalar, Hürriyet Caddesi ile mahalle içindeki yolları birbirine bağlayan güzergahı kesintiye uğrattı. Aktarılan bilgilere göre, GCK60, LF09, LF10, TCP45 ve ÜK28 hatlarında hizmet veren otobüsler, 3806

Sokak yerine Hürriyet Caddesi üzerinden 75. Yıl Caddesi'ne yönlendirilerek seferlerine devam ediyor.

YOLCULAR İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Güzergah değişikliği, özellikle Kültür Mahallesi içindeki durakları kullanmak isteyen yolcuları doğrudan etkiliyor. Şoförler, otobüsler mahalleye yaklaştığında güzergahın değişeceği bilgisini yolculara sesli olarak duyuruyor. Mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşların sapaktan önceki en yakın durakta inmeleri isteniyor.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Sahadan edinilen bilgilere göre, üç gün önce başlayan altyapı mesaisinin tahmini olarak dört gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Kesin bir bitiş tarihi resmi olarak açıklanmazken, yolcuların bu süreçte şoför uyarılarını dikkate alarak seyahat planlarını Hürriyet veya 75. Yıl Caddesi üzerindeki duraklara göre yapması gerekiyor. Çalışmalar planlandığı gibi bittiğinde otobüsler normal rotalarına dönecek.