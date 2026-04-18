Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da peş peşe yaşanan kan dondurucu okul saldırıları, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da güvenlik ve şiddet endişelerini zirveye taşıdı. Ülkeyi sarsan bu vahim olayların ardından gözler, ekranlarda şiddeti ve mafya kültürünü pompalayan televizyon dizilerine çevrildi. Suç temalı yapımlara yönelik çığ gibi büyüyen tepkiler, televizyon dünyasında soğuk rüzgarlar estiriyor.

HEDEFTEKİ YAPIM: YERALTI

Tartışmaların odağındaki son yapım, NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Fatih Aksoy imzalı 'Yeraltı' dizisi oldu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla diziyi adeta topa tuttu. Kütahyalı, söz konusu yapımın çocukları silah kullanmaya özendirdiğini ve mafya yapılanmalarını karizmatik göstererek devlet kurumlarını yancı durumuna düşürdüğünü savundu. Kütahyalı'nın, 'Devlet yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur. Bu dizi artık yayınlanmayacak' şeklindeki şok iddiası, medya gündemine bomba gibi düştü.

FRAGMANDA SANSÜR DİKKAT ÇEKTİ

Alanya'daki dizi müdavimlerinin de yakından takip ettiği bu krizin ardından, fenomen yapımın yayından kaldırılıp kaldırılmadığı büyük bir merak konusu haline geldi. İddiaların gölgesinde bekleyiş sürerken, dizinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Ancak yayınlanan yeni tanıtımda çarpıcı bir detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Krizin ardından servis edilen fragmanda, daha önce yer alan silahlı saldırı sahnelerinin tamamen makaslandığı görüldü. Bu hamle, sosyal medyada anında yankı buldu. İzleyiciler, 'Silahlı sahneleri kesmişler', 'Eski fragman yeniden verilmiş' ve 'Saldırı sahnesi çıkarılıp tekrar yayınlanmış' gibi yorumlarla sansür iddialarını gündeme taşıdı. Şiddet içeriklerine yönelik bu geri adımın kalıcı olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.